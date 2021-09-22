https://tr.sputniknews.com/20210922/cumhuriyet-universitesi-tip-fakultesi-dekani-cetin-asi-bir-guvenlik-sorunu-vatani-gorev-ile-esit-1049145572.html

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Çetin: Aşı bir güvenlik sorunu, vatan görevi ile eşit

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Çetin: Aşı bir güvenlik sorunu, vatan görevi ile eşit

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de diğer ülkelere göre aşıya erişimin daha kolay... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T16:16+0300

2021-09-22T16:16+0300

2021-09-22T16:18+0300

koronavirüs

türkiye

sivas

aşı

koronavirüs

bilim kurulu

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, gün geçtikçe artan vaka ve ölüm sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı hakkında uyarılarda bulanan Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de diğer ülkelere göre aşıya kolay bir şekilde erişilebildiğini söyledi.Prof. Dr. İlhan Çetin, 2020 yılında özellikle Eylül'ün ortalarında başlayarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vaka sayılarında aynı zamanda da ölüm ve hasta sayılarında ciddi bir artış gözlendiğini belirterek, "Bu sene de trend oraya kadar gidiyor. Şu anda 5 binlere kadar düşürdüğümüz koronavirüs vaka sayıları, yaklaşık 27 ile 30 bin arasında ki limite kadar yükselmiş durumdadır. Maalesef vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyoruz. Bunu düşünmemizde ki temel faktörlerden bir tanesi 15 gün önce okullar açılmaya başladı. Bu hafta ise üniversitelerimizin önemli bir kısmı eğitim öğretim dönemlerini başlattılar. Önümüzde ki haftalarda da hemen hemen tüm üniversiteler eğitim dönemlerine başlayacak. Her ne kadar derslerin yüzde 40'ı online olarak yapılacak olsa da ülkemizde ciddi bir hareketlilik var. 2 milyona yakın öğrenci yaşadıkları şehirden öğrencisi oldukları şehirlere hareket halindeler. Bundan dolayı hava ve kara yollarımızda ciddi bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Bu durumda üç temel faktör olan maske, mesafe ve hjjyene daha çok sarılmazsak maalesef vaka sayılarımız bunun çok daha üzerine hatta 2 katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.'Eksik aşılar tamamlanmalı'Prof. Dr. Çetin, hastanelerde ki yatak doluluk oranlarının yeniden yükseldiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki ölüm sayımız 250-300 bandına kadar yükseldi. Şu anda yoğun bakımlarımızda ağzına kadar dolmaya başladı. Bunun üzerinde ki yükün sağlık sistemini zorlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sevgili vatandaşlarımızın da mutlaka eksik aşılarının tamamlamasını arz ediyoruz. Bütün bunların yanında hijyenimize, mesafemize ve maskemize dikkat etmekte fayda var. Vakalarımızın yaklaşık yüzde 85-90'a yakınının aşılarını olmayan veya aşılarını eksik olan insanlarımızdan oluştuğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki eğer yüzde 80'nin üzerinde bir aşı tamamlama oranına ulaşırsak vaka sayılarında, ölüm oranlarında, yoğun bakımlara gidiş ve hastaneye yatış oranlarında çok ciddi bir düşüş sağlayabilir. Vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bizim milli güvenlik sorunumuz haline geldi. Her gün bir uçak düştüğü kadar insanımızı kaybediyoruz. Bu pandemiye ve ölümlere alışılmış bir pozisyon içerisindeyiz. Kayıplarımız çok yüksek boyutlarda. Artık aşı bir milli güvenlik sorunudur. Aşı olmak ise bir vatan görevi ile eşittir. Maalesef son pişmanlık fayda etmiyor. Aşılamada yüzde 80'in üzerine ulaşırsak vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş sağlayabiliriz" diye konuştu.

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türkiye, sivas, aşı, koronavirüs, bilim kurulu