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Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: 'Sürekli olarak aynı tesiste çıkıyor, can güvenliğimiz yok'
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: 'Sürekli olarak aynı tesiste çıkıyor, can güvenliğimiz yok'
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Sürekli olarak aynı tesiste yangın çıktığını belirten çevre sakinleri... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T22:54+0300
2021-09-22T23:09+0300
türkiye
manisa
yangın
fabrika
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Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı. İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında jandarma ekipleri de yol güvenliğini alarak olası bir kazanın önüne geçti. Jandarma ekipleri bu arada firma yetkililerine tepki gösteren vatandaşları sakinleştirerek dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaşmalarını istedi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre geri dönüşüm tesisinin hemen yanındaki yaklaşık 200 dairenin bulunduğu bir sitenin sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yangının çıkmasının kimsenin istemediğini ancak can güvenliklerinin olmadığını kaydeden site sakinleri durumu defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen bir türlü sorunun çözülmediğini kaydetti. Site yöneticisi ve sakinlerinden Aşkın Gülbay, "Defalarca kimyasal kokudan, dumandan, çöp kokularına maruz kalıyoruz. Bu kapaklar kafamıza düşebilirdi. burada Ali, Veli suçlu demiyoruz. Bizim buraya yerleşim yeri için ruhsat veriliyorsa oraya tesis için ruhsat verilmeyecekti veya ona veriliyorlarsa bizim buraya imar verilmeyecekti" dedi. Site sakinlerinden İlknur Kadaş, "Sürekli şikayet ediyoruz kimse ilgilenmiyor. Bütün yaz bunlarla uğraştık" diye konuştu. Bir diğer site sakini Tunç Çakmak ise yangın sırasında meydana gelen patlamalar sonrası birçok parçanın bina duvarlarına ve sitenin bahçesine düştüğünü söyledi. Çakmak, "Patlama sonrası 2 tane büyük varil kapağı sitenin bahçesine düştü. Bir tanesi üçüncü katın duvarına çarpıp yere düştü. Bir arkadaşımın iki adım önüne düştü. Yola düşenlerin haddi hesabı yok. Onların hepsi toplandı" dedi.
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manisa, yangın, fabrika

Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: 'Sürekli olarak aynı tesiste çıkıyor, can güvenliğimiz yok'

22:54 22.09.2021 (güncellendi: 23:09 22.09.2021)
© İHAGeri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, vatandaşlar isyan etti
Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, vatandaşlar isyan etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© İHA
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Sürekli olarak aynı tesiste yangın çıktığını belirten çevre sakinleri, yetkililerin soruna bir çözüm bulmasını istedi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı. İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında jandarma ekipleri de yol güvenliğini alarak olası bir kazanın önüne geçti. Jandarma ekipleri bu arada firma yetkililerine tepki gösteren vatandaşları sakinleştirerek dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaşmalarını istedi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre geri dönüşüm tesisinin hemen yanındaki yaklaşık 200 dairenin bulunduğu bir sitenin sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yangının çıkmasının kimsenin istemediğini ancak can güvenliklerinin olmadığını kaydeden site sakinleri durumu defalarca yetkililere bildirmelerine rağmen bir türlü sorunun çözülmediğini kaydetti.
Site yöneticisi ve sakinlerinden Aşkın Gülbay, "Defalarca kimyasal kokudan, dumandan, çöp kokularına maruz kalıyoruz. Bu kapaklar kafamıza düşebilirdi. burada Ali, Veli suçlu demiyoruz. Bizim buraya yerleşim yeri için ruhsat veriliyorsa oraya tesis için ruhsat verilmeyecekti veya ona veriliyorlarsa bizim buraya imar verilmeyecekti" dedi.
Site sakinlerinden İlknur Kadaş, "Sürekli şikayet ediyoruz kimse ilgilenmiyor. Bütün yaz bunlarla uğraştık" diye konuştu.
Bir diğer site sakini Tunç Çakmak ise yangın sırasında meydana gelen patlamalar sonrası birçok parçanın bina duvarlarına ve sitenin bahçesine düştüğünü söyledi. Çakmak, "Patlama sonrası 2 tane büyük varil kapağı sitenin bahçesine düştü. Bir tanesi üçüncü katın duvarına çarpıp yere düştü. Bir arkadaşımın iki adım önüne düştü. Yola düşenlerin haddi hesabı yok. Onların hepsi toplandı" dedi.
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