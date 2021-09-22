https://tr.sputniknews.com/20210922/gulse-birselden-bip-tepkisi-jet-sosyetedeki-masum-kelimeler-bile-kesiliyor-1049132191.html

Gülse Birsel’den ‘bip’ tepkisi: Jet Sosyete'deki masum kelimeler bile kesiliyor

Gülse Birsel’den ‘bip’ tepkisi: Jet Sosyete'deki masum kelimeler bile kesiliyor

Televizyondaki sessiz ‘bip’lemelerin artmasından şikayetçi olan Gülse Birsel, “Kendi hesabıma artık 'rekor uzunluk' ve repliklerde, esprilerde özgür olamama... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:10+0300

2021-09-22T10:10+0300

2021-09-22T10:10+0300

yaşam

türkiye

rtük

televizyon

kadına şiddet

dizi

gülse birsel

ebubekir şahin

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyondaki sessiz ‘bip’lemelerin artmasına dikkati çektiği bugünkü yazısında, senarist ve oyuncu Gürsel Birsel’in görüşlerini aktardı. Gülse Birsel, senaryosunu yazdığı dizilerin neden dijital platformlarda yayınlandığını şu sözlerle açıkladı: Bildirici, RTÜK’ün eski Başkan Yerlikaya’nın açıklamalarıyla dışa vurulan “bip’leme rahatsızlığını” ve bu durumun senaryo yazarken ve karakterleri oluştururken getirdiği zorlukları, oyuncu ve senarist Gülse Birsel’e sordu.Birsel, “Bip'lemeleri eskiden küfretme yerine bazen espri olarak yazardık. ‘Açtı ağzını yumdu gözünü’ yerine geçer, küfür duymazsınız, karakterin biiip sesi üzerine bağırış görüntüsünü izlersiniz. Zaman zaman kavga sahnelerinde vs. kullanmışlığım vardır. RTÜK bundan da rahatsız olmuş demek” dedi.Birsel, bip’lemelerin yerini 'sessiz bip’lemelerin' almasını da şöyle değerlendirdi:“Düğün sahnesinde bardakların buzlanmasından filan bahsetmiyorum bile. Öte yandan bölüm başı ortalama 10 kişinin öldüğü, kadına şiddet sahnelerinin gırla gittiği diziler aynı dönem hiçbir kesintiye uğramıyordu. Dijitalde, PUHU parasız ve açık bir platform olmasına rağmen biraz daha rahat ettik. Ancak dizi dijitalde rekor izlenince, iki bölüm tek bölüm haline getirilip sonra Star TV’de de yayımlandı. Güzel bir başarıydı bu ama diziyi TV’den seyredenler dijitaldeki haline göre pek çok sessiz replikle karşılaştılar. Bu kanalın hatası değil elbette. Şu anki sessiz bip'lemeler kanalların RTÜK’ten ceza almamak için mecburen yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Kanal yöneticisi kanalı cezadan korumaya çalışıyor, çünkü sorumluluk onda, ama ceza alanı genişledikçe tabii sessiz bip'leme ne olur ne olmaz prensibiyle artıyor. Kendi hesabıma artık 1) rekor uzunluk 2) repliklerde, esprilerde özgür olamama sebebiyle, yani bu iki şart değişmedikçe dijital platformlara yazmayı tercih edeceğim.”

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türkiye, rtük, televizyon, kadına şiddet, dizi, gülse birsel, ebubekir şahin