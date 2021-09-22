https://tr.sputniknews.com/20210922/karamollaoglundan-kurt-sorunu-aciklamasi-1049134871.html

Karamollaoğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ülkemizin diğer tüm problemlerinde olduğu gibi, bugün en ciddi siyasi problemimiz olan Kürt sorununda da çözümün adresi... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T11:42+0300

2021-09-22T11:42+0300

2021-09-22T11:42+0300

chp

hdp

kemal kılıçdaroğlu

sezai temelli

temel karamollaoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunun HDP ile çözebiliriz" açıklaması ve HDP'li Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtının ardından başlayan tartışmalarına ilişkin bir açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.Twitter'dan açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Ülkemizin diğer tüm problemlerinde olduğu gibi, bugün en ciddi siyasi problemimiz olan Kürt sorununda da çözümün adresi bellidir. Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır ve bu konuda tüm siyasi partiler çok daha hassas davranmalıdır."

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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, sezai temelli, temel karamollaoğlu