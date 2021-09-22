https://tr.sputniknews.com/20210922/madurodan-rusya-halkina-basariyla-gerceklestirilen-duma-secimleri-icin-tebrik-mesaji-1049127620.html

Maduro'dan Rusya halkına başarıyla gerçekleştirilen Duma seçimleri için tebrik mesajı

Maduro'dan Rusya halkına başarıyla gerçekleştirilen Duma seçimleri için tebrik mesajı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya halkını Duma seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinden ötürü kutladı. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T02:42+0300

2021-09-22T02:42+0300

2021-09-22T02:42+0300

dünya

rusya

nicolas maduro

venezüella

birleşik rusya partisi

seçim

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Rusya halkını alt parlamento kanadı Duma seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinden ötürü kutladığını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella halkı adına, Birleşik Rusya iktidar partisinin ezici bir zafer kazandığı Devlet Duması milletvekili seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı Rusya halkını tebrik ediyor" denildi.Açıklamada, "Birleşik Rusya'nın zaferi, Rus halkının hükümetine olan muazzam desteğinin göstergesi" ifadelelerine yer verildi.Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını cuma günü açıklamayı planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyada-tamamlanan-duma-secimleri-sonucunda-partilerin-yeni-koltuk-dagilimi-belli-oldu-1049118104.html

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