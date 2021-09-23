ABD’de askeri üsse silahlı saldırı

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46’da yaşandığını ve beş kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.
ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan Fort George G. Meade askeri üssündeki silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46’da yaşandığını ve beş kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı.
McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.