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ABD'den üçüncü doz Pfizer aşısının yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay
ABD'den üçüncü doz Pfizer aşısının yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay verdi. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T03:19+0300
2021-09-23T03:22+0300
koronavirüs
pfizer
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Üçüncü doz Kovid-19 aşısına gerek olup olmadığına dönük tartışmalar sürerken ABD'de yaşlılar ve risk grubundakilere takviye doz uygulanmasına onay çıktı.Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yayımladığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının acil kullanım onayını, birincil serinin tamamlanmasından en az 6 ay sonra uygulanacak tek bir takviye dozun kullanımına izin verecek şekilde değiştirmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, takviye dozun uygulanacağı gruplar şöyle açıklandı: 65 yaş ve üstü kişiler; Kovid-19'u şiddetli geçirme riski yüksek 18 ila 64 yaş arasındakiler; çalıştığı kurum ya da mesleki nedenlerle virüse sık sık maruz kalma riskiyle birlikte hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan 18 ila 64 yaş arasındaki kişiler.ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ağustos'ta, ülkede hızla yayılan ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatan virüsün daha bulaşıcı Delta varyantına ve gelecekteki varyantlara karşı üçüncü doz destek aşılarına 20 Eylül'de başlanacağını duyurmuştu.Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Dr. Anthony Fauci de, geçen haftalarda Amerikalıların tamamının Kovid-19'a karşı tam olarak aşılanmış sayılmak için üçüncü doz mRNA aşısı almaları gerekeceğine inandığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210916/moderna-ve-pfizerden-ucuncu-doz-aciklamasi-kovid-19-asilarinin-etkinligi-azaliyor-1048961852.html
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pfizer, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs aşısı, üçüncü doz

ABD'den üçüncü doz Pfizer aşısının yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay

03:19 23.09.2021 (güncellendi: 03:22 23.09.2021)
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS / Mike Blake
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun yaşlılar ve risk grubundakilere uygulanmasına onay verdi.
Üçüncü doz Kovid-19 aşısına gerek olup olmadığına dönük tartışmalar sürerken ABD'de yaşlılar ve risk grubundakilere takviye doz uygulanmasına onay çıktı.
Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yayımladığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının acil kullanım onayını, birincil serinin tamamlanmasından en az 6 ay sonra uygulanacak tek bir takviye dozun kullanımına izin verecek şekilde değiştirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, takviye dozun uygulanacağı gruplar şöyle açıklandı: 65 yaş ve üstü kişiler; Kovid-19'u şiddetli geçirme riski yüksek 18 ila 64 yaş arasındakiler; çalıştığı kurum ya da mesleki nedenlerle virüse sık sık maruz kalma riskiyle birlikte hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan 18 ila 64 yaş arasındaki kişiler.
ABD Başkanı Joe Biden, 18 Ağustos'ta, ülkede hızla yayılan ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatan virüsün daha bulaşıcı Delta varyantına ve gelecekteki varyantlara karşı üçüncü doz destek aşılarına 20 Eylül'de başlanacağını duyurmuştu.
Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Dr. Anthony Fauci de, geçen haftalarda Amerikalıların tamamının Kovid-19'a karşı tam olarak aşılanmış sayılmak için üçüncü doz mRNA aşısı almaları gerekeceğine inandığını söylemişti.
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