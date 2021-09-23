https://tr.sputniknews.com/20210923/abden-rusya-ile-daha-istikrarli-ve-ongorulebilir-bir-iliski-istiyoruz-mesaji-1049196474.html

AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı

AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde AB'nin Moskova... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T21:57+0300

2021-09-23T21:57+0300

2021-09-23T22:08+0300

dünya

rusya

avrupa birliği

işbirliği

josep borrell

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.Borrell'in Lavrov'a AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna, siber tehditler, medya ve diğer konularda anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde işbirliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210921/avrupa-birligi-kabil-ve-aukus-stratejik-ozerklige-daha-fazla-odaklanmamiz-gerektigini-gosterdi-1049124544.html

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, avrupa birliği, işbirliği, josep borrell, sergey lavrov