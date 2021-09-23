https://tr.sputniknews.com/20210923/abden-rusya-ile-daha-istikrarli-ve-ongorulebilir-bir-iliski-istiyoruz-mesaji-1049196474.html
AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı
AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde AB'nin Moskova... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T21:57+0300
2021-09-23T21:57+0300
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josep borrell
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Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.Borrell'in Lavrov'a AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna, siber tehditler, medya ve diğer konularda anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde işbirliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210921/avrupa-birligi-kabil-ve-aukus-stratejik-ozerklige-daha-fazla-odaklanmamiz-gerektigini-gosterdi-1049124544.html
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AB'den 'Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz' mesajı
21:57 23.09.2021 (güncellendi: 22:08 23.09.2021)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.
Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Lavrov ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.
Borrell'in Lavrov'a AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna, siber tehditler, medya ve diğer konularda anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.
İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde işbirliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.