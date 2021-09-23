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Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki genç kız yedinci kattan reklam tabelalarının üzerine düştü
Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki genç kız yedinci kattan reklam tabelalarının üzerine düştü
Afyonkarahisar’da bir apartmanın yedinci katından reklam tabelalarının üzerine düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T17:55+0300
2021-09-23T17:55+0300
2021-09-23T18:02+0300
türkiye
genç kız
düşmek
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Yabancı uyruklu olduğu belirtilen genç kız ailesi ile birlikte kaldığı apartmanın yedinci katından henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağı düştü. Reklam tabelalarının olduğu alana düşen genç kızı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri sedyeyle aşağı indirdi. Ağır yaranan genç kız ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın binanın 7. katından nasıl düştüğü ise polis tarafından araştırılıyor. Görgü tanıkları olayın aniden geliştiğini ve kızın reklam tabelalarının üzerine düştüğü belirterek, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Genç kızın bilincinin kapalı olduğunu belirten vatandaşlar ailesinin olaydan 10 dakika sonra geldiğini söyledi.
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genç kız, düşmek
Afyonkarahisar’da 17 yaşındaki genç kız yedinci kattan reklam tabelalarının üzerine düştü 17:55 23.09.2021 (güncellendi: 18:02 23.09.2021)
Afyonkarahisar’da bir apartmanın yedinci katından reklam tabelalarının üzerine düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Yabancı uyruklu olduğu belirtilen genç kız ailesi ile birlikte kaldığı apartmanın yedinci katından henüz belirlenemeyen bir sebeple
aşağı düştü.
Reklam tabelalarının olduğu alana düşen genç kızı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri sedyeyle aşağı indirdi.
Ağır yaranan genç kız ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın binanın
7. katından nasıl düştüğü ise polis tarafından araştırılıyor.
Görgü tanıkları olayın aniden geliştiğini ve kızın reklam tabelalarının üzerine düştüğü belirterek, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Genç kızın
bilincinin kapalı olduğunu belirten vatandaşlar ailesinin olaydan 10 dakika sonra geldiğini söyledi.