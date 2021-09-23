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Ahmet Hakan: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?
Ahmet Hakan: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kürt meselesi' ile ilgili 3 soru... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T08:18+0300
2021-09-23T08:18+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
imralı
sezai temelli
ahmet hakan
açıklama
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres gösteren ve "Parlamento dışında bir adres yoktur; İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üç soru yöneltti.“Kürt meselesi nedir? Kürtlerin acil çözüm bekleyen sorunları nelerdir? Bu sorunlara nasıl çözümler düşünmektedir?” diye soran Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, belki de ‘Kürt sorunu’ derken... Dağdakilerin ovaya indirilmesini, silahların susmasını kastediyordur. Olabilir. Saygı duyarım. Hatta nasıl daha önceki girişimi desteklediysem, bu girişimi de desteklerim. Ama bu durumda da cevap verilmesi gereken sorular var: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak? Bir sihirli formül mü söz konusu? Bunu da öğrenmek isterim” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cozumun-adresi-imralidir-diyen-hdpli-temelli-kisisel-gorusum-partiyi-baglamaz-1049105550.html
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kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli, ahmet hakan, açıklama

Ahmet Hakan: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?

08:18 23.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Kürt meselesi' ile ilgili 3 soru yönelterek "İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres gösteren ve "Parlamento dışında bir adres yoktur; İmralı da Kandil de muhatabımız değildir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üç soru yöneltti.
“Kürt meselesi nedir? Kürtlerin acil çözüm bekleyen sorunları nelerdir? Bu sorunlara nasıl çözümler düşünmektedir?” diye soran Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, belki de ‘Kürt sorunu’ derken... Dağdakilerin ovaya indirilmesini, silahların susmasını kastediyordur. Olabilir. Saygı duyarım. Hatta nasıl daha önceki girişimi desteklediysem, bu girişimi de desteklerim. Ama bu durumda da cevap verilmesi gereken sorular var: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak? Bir sihirli formül mü söz konusu? Bunu da öğrenmek isterim” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" demişti.
Sezai Temelli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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'Çözümün adresi İmralı’dır' diyen HDP'li Temelli: Kişisel görüşüm, partiyi bağlamaz
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