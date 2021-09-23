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Avustralya'da Kovid-19 aşısına karşı yapılan gösterilerde gözaltı sayısı 360'ı aştı
14:33 23.09.2021 (güncellendi: 14:37 23.09.2021)
© AAAvustralya'da Kovid-19 aşısına karşı yapılan gösterilerde gözaltı sayısı 360'ı aştı
© AA
Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesine itiraz ederek eyaletin başkenti Melbourne'da 4 gündür gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından gözaltına alınanların sayısı 360'ın üzerine çıktı.
Victoria Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor.
Construction workers marching on Melbourne after building sites were ordered to close for 2 weeks, authorities are trying to break them into complying to be injected with the experimental covid vaccine, resist! pic.twitter.com/48m90WkEpr— Lee (@VictoryDay_Hope) September 23, 2021
Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak için tam kapanma kuralları kapsamında gösterilerin yasaklandığı Melbourne'da, bugün de sokaklara inerek gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından 92 kişi daha gözaltına alındı.
Take that, Covid. More scenes from Melbourne. pic.twitter.com/WPAUVFTawZ— Rita Panahi (@RitaPanahi) September 23, 2021
Dördüncü günü geride bırakan gösterilerde bugün gözaltına alınanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 360'ı geçti.
En uzun karantina rekoru kırıldı
Virüsün Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerinde inşaat sektöründeki çalışanlara getirilen zorunlu Kovid-19 aşı uygulamasına tepki gösteren aşı karşıtları Melbourne'da gösterilere başlamıştı. Öte yandan kent, en uzun karantinanın uygulandığı bölge olarak dünya rekoru kırdı.
🚨 🇦🇺 Construction workers in Melbourne were told by CFMEU union bosses to get the covid jab or lose jobs. So the membership sent their union bosses barricaded in their HQ a message #NoJabmandate pic.twitter.com/EDcFHXYYc2— banthebbc (@banthebbc) September 20, 2021
Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin, yarın da devam etmesi bekleniyor.
Protestors in Melbourne today shut down a highway to protest a growing authoritarian state with COVID mandates choking society and increasing poverty. pic.twitter.com/MKpNJ22MUC— Aaron Ginn (@aginnt) September 21, 2021
Gösterilerin, Avustralya adına hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı’nda yapılmasını sert tepki göstererek kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gösterileri "utanç verici", protestocuları da "saygısız" olarak tanımlamıştı.
Avustralya’da Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den buyana 92 bin 180 kişi virüse yakalanırken, 1198 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 19 bin 378 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 295’i yoğun bakımda olmak üzere, 1530 kişi hastanede tedavi görüyor.