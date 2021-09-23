https://tr.sputniknews.com/20210923/avustralyada-kovid-19-asisina-karsi-yapilan-gosterilerde-gozalti-sayisi-360i-asti-1049180962.html

Avustralya'da Kovid-19 aşısına karşı yapılan gösterilerde gözaltı sayısı 360'ı aştı

Avustralya'da Kovid-19 aşısına karşı yapılan gösterilerde gözaltı sayısı 360'ı aştı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde inşaat sektöründe çalışanlara, Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getirilmesine itiraz ederek eyaletin başkenti Melbourne'da 4... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T14:33+0300

2021-09-23T14:33+0300

2021-09-23T14:37+0300

koronavirüs

avustralya

melbourne

protesto

gösteri

gözaltı

sidney

eylem

canberra

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049180937_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_96b2c3dee9b3e8ccc1242b6dc9f511c6.jpg

Victoria Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, inşaat sektöründeki çalışmaların iki hafta durdurularak sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı artıyor.Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak için tam kapanma kuralları kapsamında gösterilerin yasaklandığı Melbourne'da, bugün de sokaklara inerek gösteri düzenleyen aşı karşıtlarından 92 kişi daha gözaltına alındı.Dördüncü günü geride bırakan gösterilerde bugün gözaltına alınanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 360'ı geçti.En uzun karantina rekoru kırıldıVirüsün Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin sürdüğü Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire kentlerinde inşaat sektöründeki çalışanlara getirilen zorunlu Kovid-19 aşı uygulamasına tepki gösteren aşı karşıtları Melbourne'da gösterilere başlamıştı. Öte yandan kent, en uzun karantinanın uygulandığı bölge olarak dünya rekoru kırdı.Hükümetin aldığı karara destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) sendikası önünde, 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde başladıktan sonra şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin, yarın da devam etmesi bekleniyor.Gösterilerin, Avustralya adına hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Anzak Anıtı’nda yapılmasını sert tepki göstererek kınayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gösterileri "utanç verici", protestocuları da "saygısız" olarak tanımlamıştı.Avustralya’da Kovid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den buyana 92 bin 180 kişi virüse yakalanırken, 1198 Avustralyalı hayatını kaybetti. Halen 19 bin 378 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 295’i yoğun bakımda olmak üzere, 1530 kişi hastanede tedavi görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210922/avustralyadaki-gosterilerde-200den-fazla-kovid-19-asi-karsiti-gozaltina-alindi-1049160037.html

avustralya

melbourne

sidney

canberra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, melbourne, protesto, gösteri, gözaltı, sidney, eylem, canberra, aşı, zorunlu aşı, pandemi, kovid-19, aşı karşıtlığı, aşı zorunluluğu