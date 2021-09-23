https://tr.sputniknews.com/20210923/canli-yayinda-gaz-cikarinca-isine-son-verildi-1049169207.html

Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi

Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi

Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında gaz çıkarınca ortalık karıştı. Twitch... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T09:04+0300

2021-09-23T09:04+0300

2021-09-23T09:03+0300

dünya

gaz

yasak

twitch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049169180_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1e52d78034d56e10decb4feb8d3d9f71.jpg

Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi. Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu.Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi.Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına geliyor, ancak bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210824/twitch-yayincisi-takipcilerine-the-sims-deneyimi-yasatiyor-1048285569.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaz, yasak, twitch