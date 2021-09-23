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https://tr.sputniknews.com/20210923/canli-yayinda-gaz-cikarinca-isine-son-verildi-1049169207.html
Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında gaz çıkarınca ortalık karıştı. Twitch... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:04+0300
2021-09-23T09:03+0300
dünya
gaz
yasak
twitch
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Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi. Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu.Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi.Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına geliyor, ancak bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/twitch-yayincisi-takipcilerine-the-sims-deneyimi-yasatiyor-1048285569.html
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gaz, yasak, twitch

Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi

09:04 23.09.2021
© Indiefoxx - TwitchIndiefoxx kullanıcı adlı Jenelle
Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© Indiefoxx - Twitch
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Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında gaz çıkarınca ortalık karıştı. Twitch partnerliği iptal edildi.
Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.
Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu.
Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi.
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Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına geliyor, ancak bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.
Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor.
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