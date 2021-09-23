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https://tr.sputniknews.com/20210923/hatayda-simsekler-geceyi-aydinlatti-1049171417.html
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun'da sağanak yağış etkili oldu. Kentte zaman zaman çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T10:18+0300
2021-09-23T10:18+0300
2021-09-23T10:20+0300
yaşam
hatay
hava durumu
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şimşek
sağanak
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gece boyunca sürdü.Kentte, kuvvetli yağışların da devam etmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/istanbulda-yagmur-basladi-trafik-yogunlugu-yuzde-55i-gordu-1049168408.html
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Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
10:18 23.09.2021 (güncellendi: 10:20 23.09.2021)
İskenderun'da sağanak yağış etkili oldu. Kentte zaman zaman çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gece boyunca sürdü.
Kentte, kuvvetli yağışların da devam etmesi bekleniyor.