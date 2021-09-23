https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html

Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız

Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız

Pentagon, Kabil Havaalanı üzerinden geçen ay tahliye edilerek ABD'deki Fort McCoy üssüne yerleştirilen Afgan sığınmacıların kötü koşullar altında barındığından... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T00:00+0300

2021-09-23T00:00+0300

2021-09-23T00:02+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

pentagon

askeri üs

sığınmacı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı üzerinden tahliye edilerek ABD'nin Wisconsin eyaletindeki ordu üssü Fort McCoy'a yerleştirilen sığınmacıların kötü koşullarda barındırıldıklarını itiraf etti.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberlerin elbette farkındayız ve bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Bugün bir soruşturma yürütülmesi için özel bir talep var mı bilmiyorum, ancak Bakan (Lloyd Austin) haberlerin kesinlikle farkında ve Kuzey Komutanı General (Glen) VanHerck'in de bu konulara dikkat etmesinden ve yaşanbilecek endişeleri hafifletmek için kurumlar arası ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğinden emin" dedi.Sözcü, tahliye edilen Afganlara güvenli barınma, yeterli yiyecek, su ve eğlence kaynakları sağlamanın Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-afganistandan-tahliye-edileceklerin-ucuslarini-kizamik-salgini-nedeniyle-7-gun-daha-erteledi-1048948309.html

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abd, afganistan, pentagon, askeri üs, sığınmacı