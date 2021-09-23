Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html
Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız
Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız
Pentagon, Kabil Havaalanı üzerinden geçen ay tahliye edilerek ABD'deki Fort McCoy üssüne yerleştirilen Afgan sığınmacıların kötü koşullar altında barındığından... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T00:00+0300
2021-09-23T00:02+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
pentagon
askeri üs
sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048172591_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6efb324259c44a3cbaaabf172e00667b.jpg
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı üzerinden tahliye edilerek ABD'nin Wisconsin eyaletindeki ordu üssü Fort McCoy'a yerleştirilen sığınmacıların kötü koşullarda barındırıldıklarını itiraf etti.Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberlerin elbette farkındayız ve bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Bugün bir soruşturma yürütülmesi için özel bir talep var mı bilmiyorum, ancak Bakan (Lloyd Austin) haberlerin kesinlikle farkında ve Kuzey Komutanı General (Glen) VanHerck'in de bu konulara dikkat etmesinden ve yaşanbilecek endişeleri hafifletmek için kurumlar arası ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğinden emin" dedi.Sözcü, tahliye edilen Afganlara güvenli barınma, yeterli yiyecek, su ve eğlence kaynakları sağlamanın Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-afganistandan-tahliye-edileceklerin-ucuslarini-kizamik-salgini-nedeniyle-7-gun-daha-erteledi-1048948309.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048172591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b4e6feb8e8a1f6bb9dc5fced9d4e6675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, pentagon, askeri üs, sığınmacı

Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız

00:00 23.09.2021 (güncellendi: 00:02 23.09.2021)
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANIAfganistan'dan ABD tarafından tahliye
Afganistan'dan ABD tarafından tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANI
Abone ol
Pentagon, Kabil Havaalanı üzerinden geçen ay tahliye edilerek ABD'deki Fort McCoy üssüne yerleştirilen Afgan sığınmacıların kötü koşullar altında barındığından haberdar olduklarını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı üzerinden tahliye edilerek ABD'nin Wisconsin eyaletindeki ordu üssü Fort McCoy'a yerleştirilen sığınmacıların kötü koşullarda barındırıldıklarını itiraf etti.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında, "Bu haberlerin elbette farkındayız ve bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Bugün bir soruşturma yürütülmesi için özel bir talep var mı bilmiyorum, ancak Bakan (Lloyd Austin) haberlerin kesinlikle farkında ve Kuzey Komutanı General (Glen) VanHerck'in de bu konulara dikkat etmesinden ve yaşanbilecek endişeleri hafifletmek için kurumlar arası ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğinden emin" dedi.
Sözcü, tahliye edilen Afganlara güvenli barınma, yeterli yiyecek, su ve eğlence kaynakları sağlamanın Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu da sözlerine ekledi.
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi
16 Eylül, 03:35
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:40CHP'li gençlerden yurt protestosu: 44 kişiye bir yatak düşüyor
00:32Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
00:15Brezilya'da 'hava taksileri' kullanıma giriyor
00:11Uruguay devlet başkanlığı binası önünde bir kişi kendisini ateşe verdi
00:04İmamoğlu, Çipras ile görüştü
00:00Pentagon: Afgan sığınmacıların Fort McCoy üssünde kötü koşullarda barındığından haberdarız
DünUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla ilişkiler 2014’te kesilmeliydi
Dünİngiltere, Hindistan'da üretilen Covishield aşısını uluslararası seyahatlerde tanıyacak
DünTarihte bir ilk: ABD sevkiyat gemisi Lübnan ordusuna ait üsse demirledi
DünVon der Leyen: ABD ile küresel aşılama oranını bir yıl içinde yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz
DünHaluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek
DünDEVA Partisi'ne silahlı saldırıda 2 gözaltı
DünFox News: Biden’ın konuşması teslimiyet olarak kabul edilebilir
DünBilim Kurulu Üyesi Prof. Sema Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz
DünFatih Terim, 3-0'lık Kayseri yenilgisi sonrası konuştu: Eski günlerimize döneceğiz
DünGeri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: 'Sürekli olarak aynı tesiste çıkıyor, can güvenliğimiz yok'
DünAvustralya'daki gösterilerde 200’den fazla Kovid-19 aşı karşıtı gözaltına alındı
DünTürkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Taliban'ın 'Dışişleri Bakan Vekili' Muttaki'yle görüştü
DünMuslera: Bu sıkıntıları daha önce aştık, çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok
Dünİzmir’de kamu kurum ve kuruluşları öğrencilere kapılarını açıyor