Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210923/prof-dr-kurugol-saglik-ocaklarinda-bebeklere-yanlislikla-korona-asisi-yapildi-1049169443.html
Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T09:26+0300
2021-09-23T09:26+0300
koronavirüs
türkiye
bebek
çocuk
sağlık bakanlığı
aşı
sağlık bakanı
koronavirüs
zafer kurugöl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047991959_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ce8aa84834481ddd21911ac8cada0385.jpg
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ koronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü. NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047991959_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_27188e66be8ddd110f58d2e378da92eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bebek, çocuk, sağlık bakanlığı, aşı, sağlık bakanı, koronavirüs, zafer kurugöl

Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı

09:26 23.09.2021
© AAYerli aşı
Yerli aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© AA
Abone ol
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl, "Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu" dedi.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıklakoronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü.
NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

100004
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:52Doğu Karadeniz için 'turuncu' uyarı: Şiddetli sağanak bekleniyor
09:48Mansur Yavaş’tan yurt açıklaması: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız
09:47Milli Savunma Bakanlığı '5 general istifa etti' iddiasını yalanladı
09:44AB, az gelişmiş ülkelere verdiği ticari imtiyazları çevre şartına bağlayacak
09:34Suriye Dışişleri Bakanı: Türkiye, Suriye'deki işgali sona erdirerek güçlerini geri çekmeli
09:30Acet: Boris Johnson’ın Erdoğan’la görüşmesinde gündeme gelen 107 yıllık bir utanç hikayesi
09:26AK Partili Özkaya'dan fahiş fiyata karşı 6 öneri
09:26Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
09:04Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
08:56Avrupa'nın ortasındaki 'hayalet kasabada' yalnızca 20 kişi yaşıyor
08:42Hatay'da yapılan kazıda 5. ve 6. yüzyıla ait kalıntılar bulundu
08:29Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt süreci her zamanki gibi profesyonelce yönetilen bir süreç
08:18Ahmet Hakan: İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak?
08:00İstanbul'da yağmur: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti
07:374 yıla kadar hapis cezası istenen İlker Başbuğ'un avukatı: Suçlamalar, şapkadan tavşan çıkarmak gibi
07:19Adana ve İstanbul’da IŞİD operasyonu
07:02İsrail ordusu, Filistinli bir gazeteciyi yaraladı
06:59TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı
06:52Yanan ormanların tohumlarını çalanlar fotokapana yakalandı
06:47Fren yerine gaza basınca otomobil ile inşaata uçtu