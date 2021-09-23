https://tr.sputniknews.com/20210923/rus-disisleri-abdyi-yeni-yaptirimlar-konusunda-uyardi-1049200026.html
Rus Dışişleri, ABD'yi yeni yaptırımlar konusunda uyardı
Rus Dışişleri, ABD'yi yeni yaptırımlar konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Rusya’nın 35 vatandaşına karşı yaptırım hazırladığı bilgisini değerlendirerek... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T23:58+0300
2021-09-23T23:58+0300
2021-09-23T23:58+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
abd temsilciler meclisi
magnitskiy yasası
yaptırım
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Aralarında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bulunduğu 35 Rusya vatandaşının Magnitskiy listesine alınmasını öngören yasa tasarının ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li kongre üyelerinin Rusya karşıtı adımlarını tahmin etmenin giderek zorlaştığını söyledi.Tüm bu yaşananların, Washington’da Rus uzman kıtlığından kaynaklandığını kaydeden Zaharova, "Ancak Rusya’daki gerçek durumla ilgili hiçbir fikri olmayan insanlar, bu konuyla ilgili hiçbir doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olmayan kişilerden oluşan böyle bir liste hazırlayabilirdi" dedi.ABD Temsilciler Meclisi Yasalar Komitesi dün, insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen 35 Rusya vatandaşına karşı yaptırım öneren tasarıyı onaylamıştı.Listede, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Russia Today ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Perviy Kanal televizyonunun Genel Direktörü Konstantin Ernst’in yanı sıra, bir dizi yetkili, iş insanı ve diğer ünlü isimler yer alıyor.2022 Savunma Bütçesi teklifine değişiklikler niteliğinde sunulan tasarı, Temsilciler Meclisi ve Kongre tarafından onaylansa da tavsiye niteliğinde olacak.
https://tr.sputniknews.com/20210920/foreign-affairs-abdnin-rusyaya-yaptirimlari-caresizlikten-1049081042.html
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rusya, mariya zaharova, abd temsilciler meclisi, magnitskiy yasası, yaptırım
Rus Dışişleri, ABD'yi yeni yaptırımlar konusunda uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Rusya’nın 35 vatandaşına karşı yaptırım hazırladığı bilgisini değerlendirerek, Washington’u yaptırım alanında iyi düşünülmemiş adıma karşı uyarmak istediklerini belirtti.
Aralarında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un bulunduğu 35 Rusya vatandaşının Magnitskiy listesine alınmasını öngören yasa tasarının ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li kongre üyelerinin Rusya karşıtı adımlarını tahmin etmenin giderek zorlaştığını söyledi.
Tüm bu yaşananların, Washington’da Rus uzman kıtlığından kaynaklandığını kaydeden Zaharova, "Ancak Rusya’daki gerçek durumla ilgili hiçbir fikri olmayan insanlar, bu konuyla ilgili hiçbir doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi olmayan kişilerden oluşan böyle bir liste hazırlayabilirdi" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Yasalar Komitesi dün, insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen 35 Rusya vatandaşına karşı yaptırım öneren tasarıyı onaylamıştı.
Listede, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Russia Today ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Perviy Kanal televizyonunun Genel Direktörü Konstantin Ernst’in yanı sıra, bir dizi yetkili, iş insanı ve diğer ünlü isimler yer alıyor.
2022 Savunma Bütçesi teklifine değişiklikler niteliğinde sunulan tasarı, Temsilciler Meclisi ve Kongre tarafından onaylansa da tavsiye niteliğinde olacak.