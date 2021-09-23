https://tr.sputniknews.com/20210923/sinir-disi-edilen-haitililer-texas-ucagina-yeniden-binmeye-calisti-1049177355.html

Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı

Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı

ABD’nin Teksas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden... 23.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-23T12:54+0300

2021-09-23T12:54+0300

2021-09-23T12:54+0300

dünya

abd

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göçmen

sınır dışı

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ABD'nin Teksas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı. Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi. Haitilileri, Teksas’tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu.Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas’a geri dönebilmek adına getirildikleri uçağa yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu. Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı.Öte yandan, tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları da uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/abdde-atli-sinir-polislerinin-dizginle-kirbaclarcasina-gocmenleri-nehre-surmesine-sorusturma-1049112170.html

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abd, haiti, göçmen, sınır dışı