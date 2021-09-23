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Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı
ABD’nin Teksas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden... 23.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-23T12:54+0300
2021-09-23T12:54+0300
dünya
abd
haiti
göçmen
sınır dışı
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ABD'nin Teksas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı. Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi. Haitilileri, Teksas’tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu.Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas’a geri dönebilmek adına getirildikleri uçağa yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu. Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı.Öte yandan, tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları da uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/abdde-atli-sinir-polislerinin-dizginle-kirbaclarcasina-gocmenleri-nehre-surmesine-sorusturma-1049112170.html
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abd, haiti, göçmen, sınır dışı

Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas uçağına yeniden binmeye çalıştı

12:54 23.09.2021
© REUTERSSınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı
Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
© REUTERS
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ABD’nin Teksas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden binmeye çalıştı.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı. Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi. Haitilileri, Teksas’tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu.
Sınır dışı edilen Haitililer, Teksas’a geri dönebilmek adına getirildikleri uçağa yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu. Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı.
Öte yandan, tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları da uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.
Teksas eyaletinde ABD Sınır Devriyesi'ne (USBP) bağlı federal polis memurları, at üzerinde dizginlerle Haiti göçmenleri yakalayıp Rio Grande Nehri'ne sürerken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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ABD'de atlı sınır polislerinin göçmenleri kırbaçlarcasına nehre sürmesine soruşturma
21 Eylül, 17:57
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