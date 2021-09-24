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Destici: Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki
Destici: Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki
BBP lideri Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle ilgili açıklamasını değerlendirirken "Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T15:13+0300
2021-09-24T15:13+0300
hdp
bbp
mustafa destici
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
kürt sorunu
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik yapılan bazı eleştirilere değinerek itibarsızlaştırma çabalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.'Dışarıda birlik olma gibi bir zorunluluğu var'Türkevi'nin açılışını küçümsemenin izah edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Destici, "Büyük bir ahlaksızlığı hatta bazen ahlaksızlığın dahi ötesine geçen, sınırı aşan eleştiriler var. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. İçeride birbirimizi eleştirebiliriz siyasi etik içerisinde hakaret etmeden düşüncelerimizi söyleyebilir ama dışarısı milli bir politika. Dışarıda hepimizin bir ve beraber olma, birlik olma gibi bir zorunluluğu var. Bunu hepimiz milletimize karşı borçluyuz" diye konuştu.Destici, ABD ziyaretinin Türkiye açısından oldukça başarılı geçtiğini dile getirdi. Öğrenci yurtları üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını ileri süren Destici, bazı kesimlerinin amacının ülkeyi karıştırmak ve yeniden sokak hareketleri başlatmak olduğunu, vatandaşların bu algılara prim vermemeleri gerektiğini ifade etti.'Bir kere HDP siyasi parti değil, PKK'nın bir şubesi'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik söylemlerini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:"Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki. Olmayan bir şeyi sorun diye ortaya atıp buradan HDP'yi, PKK'yı meşrulaştırma ve Kürt kökenli kardeşlerimizi de tahrik etme var. Bunlar olmayan bir şeyi sorun olarak getirip toplumun önüne koyup bunu konuşturmak, buradan da HDP'yi meşrulaştırmak peşindeler. Bir kere HDP siyasi parti değil, PKK'nın bir şubesi. Bunların birbirinden farkı ne? Ha Kandil ha İmralı. Ha Demirtaş ha Pervin Buldan. Bunları, benim bildiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Akşener, diğerleri bilmiyor mu? Hepsi biliyor, bal gibi biliyorlar ama bile bile HDP ile iş birliğine devam ediyorlar. Açıkça ilan ediyorlar."
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hdp, bbp, mustafa destici, chp, kemal kılıçdaroğlu, kürt sorunu

Destici: Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki

15:13 24.09.2021
© AAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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BBP lideri Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle ilgili açıklamasını değerlendirirken "Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki. Olmayan bir şeyi sorun diye ortaya atıp buradan HDP'yi, PKK'yı meşrulaştırma ve Kürt kökenli kardeşlerimizi de tahrik etme var" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine yönelik yapılan bazı eleştirilere değinerek itibarsızlaştırma çabalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

'Dışarıda birlik olma gibi bir zorunluluğu var'

Türkevi'nin açılışını küçümsemenin izah edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Destici, "Büyük bir ahlaksızlığı hatta bazen ahlaksızlığın dahi ötesine geçen, sınırı aşan eleştiriler var. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. İçeride birbirimizi eleştirebiliriz siyasi etik içerisinde hakaret etmeden düşüncelerimizi söyleyebilir ama dışarısı milli bir politika. Dışarıda hepimizin bir ve beraber olma, birlik olma gibi bir zorunluluğu var. Bunu hepimiz milletimize karşı borçluyuz" diye konuştu.
Destici, ABD ziyaretinin Türkiye açısından oldukça başarılı geçtiğini dile getirdi. Öğrenci yurtları üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını ileri süren Destici, bazı kesimlerinin amacının ülkeyi karıştırmak ve yeniden sokak hareketleri başlatmak olduğunu, vatandaşların bu algılara prim vermemeleri gerektiğini ifade etti.

'Bir kere HDP siyasi parti değil, PKK'nın bir şubesi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik söylemlerini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki. Olmayan bir şeyi sorun diye ortaya atıp buradan HDP'yi, PKK'yı meşrulaştırma ve Kürt kökenli kardeşlerimizi de tahrik etme var. Bunlar olmayan bir şeyi sorun olarak getirip toplumun önüne koyup bunu konuşturmak, buradan da HDP'yi meşrulaştırmak peşindeler. Bir kere HDP siyasi parti değil, PKK'nın bir şubesi. Bunların birbirinden farkı ne? Ha Kandil ha İmralı. Ha Demirtaş ha Pervin Buldan. Bunları, benim bildiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Akşener, diğerleri bilmiyor mu? Hepsi biliyor, bal gibi biliyorlar ama bile bile HDP ile iş birliğine devam ediyorlar. Açıkça ilan ediyorlar."
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