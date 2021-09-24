https://tr.sputniknews.com/20210924/fetonun-tsk-yapilanmasi-sorusturmasinda-51-gozalti-karari-1049206161.html

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 51 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T09:24+0300

2021-09-24T09:24+0300

2021-09-24T09:24+0300

türkiye

ankara

gözaltı

fetö/pdy

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; aktif görevde olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilen 3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş olmak üzerek 27 askeri personel ile 3'ü görevde 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 8, özel sektör çalışan 12 olmak üzere toplam 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 51 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 19 ilde çalışma başlatıldı.Şüphelilerin, TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince sürdüğü belirtildi.

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ankara, gözaltı, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması