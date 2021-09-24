https://tr.sputniknews.com/20210924/hincal-uluc-terim-formalari-tamamen-kisisel-sempati-ve-antipatileri-ile-dagitiyor-1049205794.html

Hıncal Uluç: Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor

Hıncal Uluç: Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Fatih Terim'e inanan kimsenin kalmadığını savundu ve "Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor" dedi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T08:35+0300

2021-09-24T08:35+0300

2021-09-24T08:34+0300

spor

fatih terim

eleştiri

hıncal uluç

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Kayserispor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 'tüm suçu futbulculara attığını' söyleyerek Galatasaray'da sistemin yanlış olduğunu savundu.Uluç, yazısında "Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor. Bu yüzden de hiçbir futbolcuya, özellikle de gençlere hiç güven vermiyor. Haftalar evvel yazmıştım bunu manşetten Hocam ve demiştim ki.. Bu futbolcular senin için oynamaz. Oynamıyorlar işte Hocam.. Sana güvenmedikleri için, sen formayı adil dağıtmadığın için oynamıyorlar. Antrenman yanlış, sistem yanlış, her şey yanlış o ayrı" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın her maç yanlış oyunu oynadığını belirten Uluç ayrıca, "Önce Euro 2016 Milli Takım bozgunu yıktı seni Hocam.. Suçu futbolculara yüklediğin için, Türk oyunculardan nefret ettin. Sahaya yedekleri dahil tümü yabancı kadrolarla çıkmaya başladın. Toparlanır gibi oluyordun ki, Alaçatı krizini yaşadın, kafan iyice dağıldı. O gün bugün kendine gelemedin Hocam" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210922/fatih-terim-3-0lik-kayseri-yenilgisi-sonrasi-konustu-eski-gunlerimize-donecegiz-1049160332.html

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fatih terim, eleştiri, hıncal uluç