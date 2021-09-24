https://tr.sputniknews.com/20210924/huawei-yoneticisi-ming-vancou-ile-abd-anlasmaya-vardi-1049227393.html

Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD anlaşmaya vardı

Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD anlaşmaya vardı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan Vancou'nun, anlaşma kapsamında bazı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:28+0300

2021-09-24T21:28+0300

2021-09-24T21:28+0300

dünya

abd

çin

anlaşma

huawei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104213/07/1042130738_0:95:1200:770_1920x0_80_0_0_9fc63850a1ff8b76cd55761c06fe8744.jpg

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.ABD basınında yer alan haberlerde, Mıng aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görüşüleceği aktarıldı.Mıng'ın Çin'e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtilen haberlerde, anlaşmanın ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın çözümünün yanı sıra Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği ifade edildi.

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, çin, anlaşma, huawei