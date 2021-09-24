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Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD anlaşmaya vardı
Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD anlaşmaya vardı
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan Vancou'nun, anlaşma kapsamında bazı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T21:28+0300
2021-09-24T21:28+0300
dünya
abd
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anlaşma
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Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.ABD basınında yer alan haberlerde, Mıng aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görüşüleceği aktarıldı.Mıng'ın Çin'e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtilen haberlerde, anlaşmanın ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın çözümünün yanı sıra Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği ifade edildi.
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abd, çin, anlaşma, huawei

Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD anlaşmaya vardı

21:28 24.09.2021
© REUTERS / Jennifer GauthierHuawei, Mıng Vancou
Huawei, Mıng Vancou - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Jennifer Gauthier
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ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan Vancou'nun, anlaşma kapsamında bazı suçlamaları kabul etmesiyle ülkeden ayrılmasına izin verilecek.
Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Mıng aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görüşüleceği aktarıldı.
Mıng'ın Çin'e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtilen haberlerde, anlaşmanın ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın çözümünün yanı sıra Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği ifade edildi.
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