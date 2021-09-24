https://tr.sputniknews.com/20210924/istanbulda-yagmurdan-kacan-kopek-tramvaya-bindi-1049208307.html

İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi

İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi

İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T10:30+0300

2021-09-24T10:30+0300

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yaşam

istanbul

köpek

sokak köpeği

tramvay

yolculuk

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanakta olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek, kendisini ilk önce tramvay durağına attı.Gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yapan köpek, tramvayda koltuğa oturdu.Sevimli köpeği tramvay koltuğunda gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.

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istanbul, köpek, sokak köpeği, tramvay, yolculuk