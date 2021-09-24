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İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi
İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi
İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T10:30+0300
2021-09-24T10:30+0300
2021-09-24T10:30+0300
yaşam
istanbul
köpek
sokak köpeği
tramvay
yolculuk
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanakta olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek, kendisini ilk önce tramvay durağına attı.Gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yapan köpek, tramvayda koltuğa oturdu.Sevimli köpeği tramvay koltuğunda gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.
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istanbul, köpek, sokak köpeği, tramvay, yolculuk
İstanbul'da yağmurdan kaçan köpek tramvaya bindi
İstanbul’da etkili olan yağışlı havadan kaçmak isteyen köpek tramvaya binerek yolculuk yaptı. Vatandaşlar koltukta yatan köpeği severken, sevimli yolcunun o anları da kayda alındı.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanakta olumsuz hava koşulundan kurtulmak isteyen köpek, kendisini ilk önce tramvay durağına attı.
Gelen ilk tramvaya binerek insanlarla birlikte yolculuk yapan
köpek
, tramvayda koltuğa oturdu.
Sevimli köpeği
tramvay koltuğunda gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuna kaydetti.