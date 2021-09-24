https://tr.sputniknews.com/20210924/tarkan-ikinci-doz-koronavirus-asisini-oldu-gel-gel-gel-guzelim-gel-gel-acimayacak-1049200538.html
Tarkan ikinci doz koronavirüs aşısını oldu: 'Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak'
Tarkan ikinci doz koronavirüs aşısını oldu: 'Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak'
Sanatçı Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T00:24+0300
2021-09-24T00:24+0300
2021-09-24T00:29+0300
yaşam
tarkan
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koronavirüs aşısı
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'Geç oldu temiz oldu' paylaşımıyla koronavirüs aşısı olduğunu paylaşan Tarkan yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşının ikinci dozunu aldığını duyurdu. Tarkan paylaşımında "Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak" ifadelerini kullandı.Tarkan ilk doz aşıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" demişti.
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tarkan, instagram, koronavirüs aşısı
Tarkan ikinci doz koronavirüs aşısını oldu: 'Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak'
00:24 24.09.2021 (güncellendi: 00:29 24.09.2021)
Sanatçı Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu.
'Geç oldu temiz oldu' paylaşımıyla koronavirüs aşısı olduğunu paylaşan Tarkan yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşının ikinci dozunu aldığını duyurdu. Tarkan paylaşımında "Gel, gel, gel güzelim, gel, gel acımayacak" ifadelerini kullandı.
Tarkan ilk doz aşıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım"
demişti.