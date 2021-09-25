https://tr.sputniknews.com/20210925/10-dakikada-15-litre-kola-icti-ertesi-gun-oldu-1049244056.html

10 dakikada 1.5 litre kola içti ertesi gün öldü

10 dakikada 1.5 litre kola içti ertesi gün öldü

Çin’de bir adamın, 10 dakikada 1.5 litre kola içtiği ve ertesi gün öldüğü belirtildi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:43+0300

2021-09-25T17:43+0300

2021-09-25T17:43+0300

dünya

çin

ölüm

kola

açıklama

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Daily Mail’in aktardığına göre, Çin’in başkenti Pekin’de 22 yaşındaki bir adam, 10 dakika içinde 1.5 litre kola tükettikten 6 saat sonra karın bölgesinde şiddetli ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.Doktorlar hastayı muayene etti ve pnömatoz (bağırsak duvarında hava kistlerinin oluşumu) ve karaciğer iskemisi teşhisi koydu. Genç adamda ayrıca hızlı kalp atışı ile solunum ve düşük tansiyon tespit edildi. 12 saat sonra kan testleri hastada ciddi karaciğer hasarı olduğunu gösterdi.İlerleyen saatlerde Çinlinin durumu kötüleşti ve hastaneye başvurduktan 18 saat sonra hayatını kaybetti.Çinli doktorlar, hastanın kolayı çok hızlı bir biçimde içmesi nedeniyle vücudunda çok fazla karbondioksit biriktiğini düşünüyor. Bu da karaciğerde oksijen açlığına yol açtı. Ayrıca bağırsaktaki gazın, karaciğerin ana kan damarlarından biri olan portal vene sızdığı belirtildi.Londra Üniversitesi Akademisi’nden biyokimya uzmanı Profesör Nathan Davies, gazozdan ölüm olasılığının son derece küçük olduğunu söyledi. Uzmana göre, Çinli gencin ölüm nedeni, vücudun içinde gaz birikmesine neden olan bakteriyel enfeksiyon olabilir. Gazlı içeceklerden zararın oldukça küçük olduğunu ve ancak uzun vadede fark edilebileceğini söyleyen Davies, kolanın dişlere zarar verebildiğini ve kemik mineralizasyonunu bozabildiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210730/coca-cola-ilk-nftsini-satisa-sunuyor-1045097083.html

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çin, ölüm, kola, açıklama