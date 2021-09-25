https://tr.sputniknews.com/20210925/cinli-diplomattan-aukus-tepkisi-pekin-ilk-nukleer-saldiriyi-yapmaya-hazir-olmali-1049244305.html

Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı

Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı

Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Şa Zukang, Çin yönetimine, ABD’nin eylemleri karşısında daha saldırgan duruş alma çağrısında bulundu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:47+0300

2021-09-25T17:47+0300

2021-09-25T17:47+0300

dünya

çin

nükleer silah

açıklama

nükleer savaş

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102990/01/1029900141_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2de2b1673c1283d773be3212a62a460b.jpg

Daily Mail’in aktardığına göre, Pekin’in nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Şa Zukang, Washington’un kurmakta olduğu yeni ittifaklara karşı direnme çağrısında bulundu.ABD, İngiltere ve Avustralya’nın kurduğu AUKUS ittifakını değerlendiren Çinli diplomat, ittifakın, bu ülkelerin Çin yakınlarındaki askeri varlığının arttığına işaret olduğunu belirtti.Pekin’in, 1960’lardan bu yana uyguladığı politikanın ona ‘ahlaki otorite’ kazandırdığını ama günümüz koşullarına uygun olmadığını savunan Şa, “En azından Çin ve ABD, nükleer silah kullanacak ilk taraf olmayacakları konusunda anlaşmaya varınca kadar” dedi.ABD, İngiltere ve Avustralya, 10 gün önce AUKUS adını verdikleri yeni savunma ve güvenlik partnerliğini duyurmuşlardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, AUKUS’un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210921/ab-komisyonu-baskanindan-aukus-tepkisi-ab-uyesi-bir-ulkeye-kabul-edilemez-muamele-yapildi-1049089137.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, nükleer silah, açıklama, nükleer savaş, aukus