https://tr.sputniknews.com/20210925/cinli-diplomattan-aukus-tepkisi-pekin-ilk-nukleer-saldiriyi-yapmaya-hazir-olmali-1049244305.html
Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı
Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı
Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Şa Zukang, Çin yönetimine, ABD’nin eylemleri karşısında daha saldırgan duruş alma çağrısında bulundu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:47+0300
2021-09-25T17:47+0300
2021-09-25T17:47+0300
dünya
çin
nükleer silah
açıklama
nükleer savaş
aukus
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Daily Mail’in aktardığına göre, Pekin’in nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Şa Zukang, Washington’un kurmakta olduğu yeni ittifaklara karşı direnme çağrısında bulundu.ABD, İngiltere ve Avustralya’nın kurduğu AUKUS ittifakını değerlendiren Çinli diplomat, ittifakın, bu ülkelerin Çin yakınlarındaki askeri varlığının arttığına işaret olduğunu belirtti.Pekin’in, 1960’lardan bu yana uyguladığı politikanın ona ‘ahlaki otorite’ kazandırdığını ama günümüz koşullarına uygun olmadığını savunan Şa, “En azından Çin ve ABD, nükleer silah kullanacak ilk taraf olmayacakları konusunda anlaşmaya varınca kadar” dedi.ABD, İngiltere ve Avustralya, 10 gün önce AUKUS adını verdikleri yeni savunma ve güvenlik partnerliğini duyurmuşlardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, AUKUS’un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/ab-komisyonu-baskanindan-aukus-tepkisi-ab-uyesi-bir-ulkeye-kabul-edilemez-muamele-yapildi-1049089137.html
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çin, nükleer silah, açıklama, nükleer savaş, aukus
Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı
Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Şa Zukang, Çin yönetimine, ABD’nin eylemleri karşısında daha saldırgan duruş alma çağrısında bulundu.
Daily Mail
’in aktardığına göre, Pekin’in nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Şa Zukang
, Washington’un kurmakta olduğu yeni ittifaklara karşı direnme çağrısında bulundu.
ABD, İngiltere ve Avustralya’nın kurduğu AUKUS ittifakını değerlendiren Çinli diplomat, ittifakın, bu ülkelerin Çin yakınlarındaki askeri varlığının arttığına işaret olduğunu belirtti.
Pekin’in, 1960’lardan bu yana uyguladığı politikanın ona ‘ahlaki otorite’ kazandırdığını ama günümüz koşullarına uygun olmadığını savunan Şa, “En azından Çin ve ABD, nükleer silah kullanacak ilk taraf olmayacakları konusunda anlaşmaya varınca kadar” dedi.
ABD, İngiltere ve Avustralya, 10 gün önce AUKUS adını verdikleri yeni savunma ve güvenlik partnerliğini duyurmuşlardı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, AUKUS’un bölgedeki barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışını kışkırttığını söylemişti.