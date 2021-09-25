https://tr.sputniknews.com/20210925/rusyada-uyusturucu-sebekesine-gozalti-iclerinden-birinin-turkiye-baglantisi-bulunuyor-1049234865.html
Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor
Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor
Rusya’da internet üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı ve alımı yapılan bir kanalın etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Aralarından birinin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T05:48+0300
2021-09-25T05:48+0300
2021-09-25T05:48+0300
dünya
rusya
türkiye
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
uyuşturucu operasyonu
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri dark web üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı yapan bir şebekenin üyeleri yakalandı.Moskova, Rostov, Arhangelsk ve Krasnodar bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sentetik uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün 5 üyesinin yakalandığını belirtildi.Yakalananlar arasında; uyuşturucu maddelerin üretimi ile dağıtımını organize eden kişinin de bulunduğu, bu şahsın söz konusu 'yasadışı eylemleri Türkiye topraklarından koordine ettiği' kaydedildi.Rus adli makamlarının, yakalanan kişiler hakkında soruşturma yürüttüğü, soruşturma tamamlanıncaya dek şüphelilerin gözaltında tutulmasına karar verildiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/fsb-yekaterinburgda-cihatci-bir-hucreyi-etkisiz-hale-getirdi-1049156244.html
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rusya, türkiye, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uyuşturucu operasyonu
Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor
Rusya’da internet üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı ve alımı yapılan bir kanalın etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Aralarından birinin Türkiye bağlantısı bulunan şüpheliler, soruşturma tamamlanıncaya dek gözaltında tutulacak.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri dark web üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı yapan bir şebekenin üyeleri yakalandı.
Moskova, Rostov, Arhangelsk ve Krasnodar bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sentetik uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün 5 üyesinin yakalandığını belirtildi.
Yakalananlar arasında; uyuşturucu maddelerin üretimi ile dağıtımını organize eden kişinin de bulunduğu, bu şahsın söz konusu 'yasadışı eylemleri Türkiye topraklarından koordine ettiği' kaydedildi.
Rus adli makamlarının, yakalanan kişiler hakkında soruşturma yürüttüğü, soruşturma tamamlanıncaya dek şüphelilerin gözaltında tutulmasına karar verildiği ifade edildi.