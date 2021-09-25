https://tr.sputniknews.com/20210925/rusyada-uyusturucu-sebekesine-gozalti-iclerinden-birinin-turkiye-baglantisi-bulunuyor-1049234865.html

Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor

Rusya’da uyuşturucu şebekesine gözaltı: İçlerinden birinin Türkiye bağlantısı bulunuyor

Rusya’da internet üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı ve alımı yapılan bir kanalın etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Aralarından birinin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T05:48+0300

2021-09-25T05:48+0300

2021-09-25T05:48+0300

dünya

rusya

türkiye

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

uyuşturucu operasyonu

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların kimliklerini gizleyebildikleri dark web üzerinden büyük miktarlarda sentetik uyuşturucu satımı yapan bir şebekenin üyeleri yakalandı.Moskova, Rostov, Arhangelsk ve Krasnodar bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sentetik uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen bir suç örgütünün 5 üyesinin yakalandığını belirtildi.Yakalananlar arasında; uyuşturucu maddelerin üretimi ile dağıtımını organize eden kişinin de bulunduğu, bu şahsın söz konusu 'yasadışı eylemleri Türkiye topraklarından koordine ettiği' kaydedildi.Rus adli makamlarının, yakalanan kişiler hakkında soruşturma yürüttüğü, soruşturma tamamlanıncaya dek şüphelilerin gözaltında tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

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rusya, türkiye, rusya federal güvenlik servisi (fsb), uyuşturucu operasyonu