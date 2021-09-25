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Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir
Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T20:29+0300
2021-09-25T20:29+0300
politika
hdp
selahattin demirtaş
kürtçe
kürt sorunu
tutuklu
çocuk kitabı
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2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Kürtçeye çevrilen çocuk klasikleri kitaplarının duyurusunu yaptı.Demirtaş, "Kitap alacak imkanınız yoksa lütfen bana ulaşın. Sizlere 10 kitaplık bu setle birlikte Kürtçe sözlük ve gramer kitabı da gönderebilirim. Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. O nedenle bu Kürtçe kitap setini, isteyen Türk kardeşlerime de memnuniyetle hediye etmek isterim" ifadelerini kullandı."'Kürt sorunu' çözüldü diyenler yalan söylüyor" diyen Demirtaş, "Lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da anadilinin unutturulduğunu bir düşünün. Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?" dedi.Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20210925/babacandan-kurt-sorunu-aciklamasi-1049239183.html
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hdp, selahattin demirtaş, kürtçe, kürt sorunu, tutuklu, çocuk kitabı

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş: Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir

20:29 25.09.2021
© AFP 2021Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021
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Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?" dedi.
2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Kürtçeye çevrilen çocuk klasikleri kitaplarının duyurusunu yaptı.
Demirtaş, "Kitap alacak imkanınız yoksa lütfen bana ulaşın. Sizlere 10 kitaplık bu setle birlikte Kürtçe sözlük ve gramer kitabı da gönderebilirim. Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. O nedenle bu Kürtçe kitap setini, isteyen Türk kardeşlerime de memnuniyetle hediye etmek isterim" ifadelerini kullandı.
"'Kürt sorunu' çözüldü diyenler yalan söylüyor" diyen Demirtaş, "Lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da anadilinin unutturulduğunu bir düşünün. Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?" dedi.
Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:
"1- Merhabalar. ARAM Yayınları, aralarında Pollyanna, Robin Hood ve Pinokyo’nun da olduğu çocuk klasiklerini Kürtçeye çevirip yayımlamış. Bana da gönderdiler, sağ olsunlar.
2- Kitap alacak imkanınız yoksa lütfen bana ulaşın. Sizlere 10 kitaplık bu setle birlikte Kürtçe sözlük ve gramer kitabı da gönderebilirim.
3- Bakın, bu önerdiğim Kürtçe çocuk romanlarını okuyup anlayabilecek Kürt çocuğunun sayısı o kadar az ki artık. 'Asimilasyon bitti' diyenler, 'Kürt sorunu çözüldü' diyenler yalan söylüyorlar. Lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da anadilinin unutturulduğunu bir düşünün.
4- Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?
5- Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. Tıpkı İngilizce bilmek için İngiliz olmak gerekmediği gibi. O nedenle bu Kürtçe kitap setini, isteyen Türk kardeşlerime de memnuniyetle hediye etmek isterim."
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
POLİTİKA
Babacan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması
14:04
1102100
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