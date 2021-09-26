Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210926/bagcilarda-20-bin-kisilik-rap-konseri-1049260831.html
Bağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri
Bağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. 20 bin kişinin... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T17:23+0300
2021-09-26T17:23+0300
yaşam
istanbul
türkiye
bağcılar
konser
rap
sagopa kajmer
pandemi
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049260806_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_186a8c5026522dd73856c9a7a926b666.jpg
Hizmetlerde önceliklerinin gençler olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ‘Gençlik Konserleri’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Bu projeyle ilçede yaşayan gençlerin hayranı oldukları isimlerle bir araya getirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Konser alanı girişinde ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.Sahneye ilk olarak Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. ‘Konserde değil mahallemizdeyiz’ diyen ikili, ‘Fersah’ ve ‘Çakı’ başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı. İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, muhteşem performansıyla gönülleri fethetti. Sagopa’nın eski yeni bütün şarkılarına eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.‘Gençler eğlenmeye devam’Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.Etkinlikten dolayı emeği geçen Çağırıcı’ya teşekkür eden Kajmer de “Gençler sizin sayenizde çok eğleniyorlar” dedi. Gençlik Konserleri’nin ilerleyen günlerde yeni isimlerle devam edeceği bildirildi.
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049260806_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4f10bfd00bb87b173036c2423980bb18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, bağcılar, konser, rap, sagopa kajmer, pandemi, koronavirüs, kovid-19

Bağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri

17:23 26.09.2021
© DHABağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri
Bağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
Abone ol
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserleri’nde rap müziğin güçlü isimleri Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker gençlerle buluştu. 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte ünlü rapçiler, konser verdi.
Hizmetlerde önceliklerinin gençler olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ‘Gençlik Konserleri’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Bu projeyle ilçede yaşayan gençlerin hayranı oldukları isimlerle bir araya getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda rap dünyasının önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer, Canbay ve Wolker Bağcılar’da ağırlandı. Konserin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Konser alanı girişinde ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Yoğun ilgi gören konser için 20 bin kişi meydanı doldurdu.
Sahneye ilk olarak Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat (Wolker) çıktı. ‘Konserde değil mahallemizdeyiz’ diyen ikili, ‘Fersah’ ve ‘Çakı’ başta olmak üzere tanınmış şarkılarıyla coşkulu dakikalar yaşattı. İlerleyen saatlerde ise Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) yoğun alkış ve ışıklar eşliğinde sahnede yerini aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, muhteşem performansıyla gönülleri fethetti. Sagopa’nın eski yeni bütün şarkılarına eşlik eden hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

‘Gençler eğlenmeye devam’

Sanatçılara çiçek takdiminde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her kesime hizmet etmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyleyerek “Hizmetlerimizle gençlerimizin özellikle sosyal ve kültürel anlamda yetişmelerine destek veriyoruz. Bugün de onların isteği üzerine bir gençlik şöleni düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Gençler eğlenmeye devam. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere” dedi.
Etkinlikten dolayı emeği geçen Çağırıcı’ya teşekkür eden Kajmer de “Gençler sizin sayenizde çok eğleniyorlar” dedi. Gençlik Konserleri’nin ilerleyen günlerde yeni isimlerle devam edeceği bildirildi.
500210
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:56Babasının sattığı serçeyi 20 yıl sonra bulup modifiye etti: 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkıyor
18:4188 yaşındaki çerçici günde 12 kilometre yol yürüyor
18:32Müzisyenden kamyonculara yol ortasında protesto: ‘Demek ki davul çalmam gerekiyormuş’
18:13Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi: ‘14 tane belediye başkanımız bize gelmek istiyor’
18:01Bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu: ‘Daha çocuğuna anlatamıyoruz’
17:46Bodrum Belediye Başkanı’ndan Ali Ağaoğlu’na tepki: Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?
17:44CBS'in Türkiye'nin başka S-400 satın alıp almayacağı sorusuna Erdoğan'dan 'Tabii ki evet' yanıtı
17:37Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
17:32Kız kardeş Kim'in müzakere mesajını anlamlı bulan Güney Kore: İletişim hatları yeniden açılmalı
17:30Kalbi duran yavru kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı
17:23Bağcılar’da 20 bin kişilik rap konseri
17:13İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu: Sabiha Gökçen 4. sırada
17:05Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
16:48Rusya'da 22 bin 498 yeni vaka tespit edildi, 805 kişi hayatını kaybetti
16:42Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor
16:34Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı
16:27Kahvehane yanarken oyuna devam ettiler
16:11Türkiye'den Singapur'a yumurta ihracatı başladı
15:57'Ankaralı Rambo Dede' günde 7 bin mekik çekiyor
15:55Avrupa'da bir ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekilleri çoğunlukta