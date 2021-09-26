CBS'in Türkiye'nin başka S-400 satın alıp almayacağı sorusuna Erdoğan'dan 'Tabii ki evet' yanıtı

BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News kanalının Face the Nation programı için gazeteci Margaret Brennan'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın röportajının bugün yayımlanması öncesi bazı alıntılar paylaşıldı.Buna göre Ankara'nın hangi savunma sistemlerini alacağına kimsenin karışamayacağını, Türkiye'nin bu konudaki kararını kendisinin vereceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı, Washington'ın yaptırımlarının hedefindeki Rusya'dan S-400 alımını, Türkiye'ye Amerikan yapımı Patriot satın alma seçeneği sunulmaması ve ABD'nin 1.4 milyar dolarlık ödemeye rağmen F-35 hayalet savaş uçaklarını teslim etmemesiyle izah etti.Türkiye'nin başka S-400 satın alıp almayacağı sorusu üzerine Erdoğan "Tabii ki, evet" dedi.Dünya çapında demokrasiyle hak ve özgürlükleri teşvik etmenin dış politikasının merkezinde olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili sorunları nasıl ele aldığına dair soru üzerine, Erdoğan, Biden'ın yaptıkları görüşmelerde bu konuyu hiç gündeme getirmediğini aktardı.Cumhurbaşkanı, ABD yönetimine "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. ABD, terör örgütleri PKK/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" diye sitem etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'tayken CBS News'a verdiği mülakatta, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu söyledi.
BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News kanalının Face the Nation programı için gazeteci Margaret Brennan'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın röportajının bugün yayımlanması öncesi bazı alıntılar paylaşıldı.
Turkish President @RTErdogan tells @margbrennan his government intends to defy the US and go ahead with the purchase of another Russian-made anti-aircraft missile defense system. More from our exclusive interview Sunday on Face the Nation https://t.co/j3oPxizSTX
Buna göre Ankara'nın hangi savunma sistemlerini alacağına kimsenin karışamayacağını, Türkiye'nin bu konudaki kararını kendisinin vereceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı, Washington'ın yaptırımlarının hedefindeki Rusya'dan S-400 alımını, Türkiye'ye Amerikan yapımı Patriot satın alma seçeneği sunulmaması ve ABD'nin 1.4 milyar dolarlık ödemeye rağmen F-35 hayalet savaş uçaklarını teslim etmemesiyle izah etti.
Türkiye'nin başka S-400 satın alıp almayacağı sorusu üzerine Erdoğan "Tabii ki, evet" dedi.
Dünya çapında demokrasiyle hak ve özgürlükleri teşvik etmenin dış politikasının merkezinde olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili sorunları nasıl ele aldığına dair soru üzerine, Erdoğan, Biden'ın yaptıkları görüşmelerde bu konuyu hiç gündeme getirmediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı, ABD yönetimine "Biz de ABD de NATO müttefikleriyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz. ABD, terör örgütleri PKK/YPG'ye silah yardımı yapıyor, bu desteğin sona ermesi gerekiyor" diye sitem etti.