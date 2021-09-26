https://tr.sputniknews.com/20210926/kremlinden-abdnin-olasi-yeni-yaptirimlari-ile-ilgili-degerlendirme-1049264067.html

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme

ABD Kongresi'nin Ruslara yönelik yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu şekilde bazı kişilerin lobicilik şirketlerine... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T20:06+0300

2021-09-26T20:06+0300

2021-09-26T20:06+0300

dünya

abd

rusya

kremlin

dmitriy peskov

yaptırım

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi.Peskov, “Kongrede çok fazla kulak asmayan pek çok kuduz temsilcinin olduğunu biliyoruz. Birileri lobi şirketlerine verdiği sözleri yerine getiriyor. Oysa biz, lobicilik şirketlerinin bizim tırnak içi ‘iyiliğimizi isteyen’ birçok kişi için, büyük paralar karşılığında gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Bazıları ise sadece reytinglerini yükseltmeye ve şimdiden bir sonraki seçimler için destek sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.‘Ruslara yönelik yeni yaptırımlar gibi bir aptallığın yapılmayacağını umarım’ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları ‘aptallık’ olarak nitelendiren Peskov, Washington’un böyle bir adım atmayacağını umduğunu ifade etti.Peskov, “Elbette, böyle bir aptallığın yapılmayacağını ummak isterim, zaten bunu başka türlü nitelendirmek imkansız. Cenevre'nin ruhunu ve atmosferini düşüncesizce baltalayarak yıkıcı bir zarar verilmeyeceğini ummak isterim” ifadelerini kullandı.‘Rusya, ABD’nin olası yaptırım listesine bilgece yanıt verecek’ABD’nin Ruslara yönelik yeni bir yaptırım listesini yürürlüğe koyması durumunda Rusya’nı buna bilgece yanıt vereceğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:Kremlin Sözcüsü, ABD'li Kongre üyelerinin yeni yaptırımlar uygulama girişimi ve açıklamaları ile ilgili bilginin Putin’e aktarıldığını sözlerine ekledi.‘Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerekli, fakat Kiev’in mevcut yaklaşımı ile imkansız’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığını da yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:

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abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, yaptırım