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Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme
Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme
ABD Kongresi'nin Ruslara yönelik yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu şekilde bazı kişilerin lobicilik şirketlerine... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T20:06+0300
2021-09-26T20:06+0300
dünya
abd
rusya
kremlin
dmitriy peskov
yaptırım
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi.Peskov, “Kongrede çok fazla kulak asmayan pek çok kuduz temsilcinin olduğunu biliyoruz. Birileri lobi şirketlerine verdiği sözleri yerine getiriyor. Oysa biz, lobicilik şirketlerinin bizim tırnak içi ‘iyiliğimizi isteyen’ birçok kişi için, büyük paralar karşılığında gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Bazıları ise sadece reytinglerini yükseltmeye ve şimdiden bir sonraki seçimler için destek sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.‘Ruslara yönelik yeni yaptırımlar gibi bir aptallığın yapılmayacağını umarım’ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları ‘aptallık’ olarak nitelendiren Peskov, Washington’un böyle bir adım atmayacağını umduğunu ifade etti.Peskov, “Elbette, böyle bir aptallığın yapılmayacağını ummak isterim, zaten bunu başka türlü nitelendirmek imkansız. Cenevre'nin ruhunu ve atmosferini düşüncesizce baltalayarak yıkıcı bir zarar verilmeyeceğini ummak isterim” ifadelerini kullandı.‘Rusya, ABD’nin olası yaptırım listesine bilgece yanıt verecek’ABD’nin Ruslara yönelik yeni bir yaptırım listesini yürürlüğe koyması durumunda Rusya’nı buna bilgece yanıt vereceğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:Kremlin Sözcüsü, ABD'li Kongre üyelerinin yeni yaptırımlar uygulama girişimi ve açıklamaları ile ilgili bilginin Putin’e aktarıldığını sözlerine ekledi.‘Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerekli, fakat Kiev’in mevcut yaklaşımı ile imkansız’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığını da yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:
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abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, yaptırım

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımları ile ilgili değerlendirme

20:06 26.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© Sputnik
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ABD Kongresi'nin Ruslara yönelik yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalarını yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, bu şekilde bazı kişilerin lobicilik şirketlerine büyük para karşılığında verdiği sözleri yerine getirdiğini, bazılarının ise reytinglerini yükseltmeye çalıştığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları değerlendirdi.
Peskov, “Kongrede çok fazla kulak asmayan pek çok kuduz temsilcinin olduğunu biliyoruz. Birileri lobi şirketlerine verdiği sözleri yerine getiriyor. Oysa biz, lobicilik şirketlerinin bizim tırnak içi ‘iyiliğimizi isteyen’ birçok kişi için, büyük paralar karşılığında gece gündüz çalıştığını biliyoruz. Bazıları ise sadece reytinglerini yükseltmeye ve şimdiden bir sonraki seçimler için destek sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.

‘Ruslara yönelik yeni yaptırımlar gibi bir aptallığın yapılmayacağını umarım’

ABD Kongresi'nde Ruslara yönelik yeni yaptırımlar hakkında yapılan açıklamaları ‘aptallık’ olarak nitelendiren Peskov, Washington’un böyle bir adım atmayacağını umduğunu ifade etti.
Peskov, “Elbette, böyle bir aptallığın yapılmayacağını ummak isterim, zaten bunu başka türlü nitelendirmek imkansız. Cenevre'nin ruhunu ve atmosferini düşüncesizce baltalayarak yıkıcı bir zarar verilmeyeceğini ummak isterim” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, ABD’nin olası yaptırım listesine bilgece yanıt verecek’

ABD’nin Ruslara yönelik yeni bir yaptırım listesini yürürlüğe koyması durumunda Rusya’nı buna bilgece yanıt vereceğine dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Bilgece yanıt vermemiz gerekecek. Ve her zaman olduğu gibi, dış politikamızın ana hatlarını Anayasa'ya göre belirleyen Başkan (Vladimir) Putin'in de gerektiğinde bu bilgeliği göstereceğinden hiç şüphem yok.”
Kremlin Sözcüsü, ABD'li Kongre üyelerinin yeni yaptırımlar uygulama girişimi ve açıklamaları ile ilgili bilginin Putin’e aktarıldığını sözlerine ekledi.

‘Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerekli, fakat Kiev’in mevcut yaklaşımı ile imkansız’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme olasılığını da yorumlayan Peskov, şöyle konuştu:
“Mantıken düşünüldüğü zaman iki başkan arasında temaslara ihtiyaç olduğu görülüyor. Ancak gerçeklilik, Kiev’in bugünkü yaklaşımı ile bu temasların pek te mümkün olmadığını gösteriyor.”
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