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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210926/taliban-tacikistan-afganistanin-icislerine-mudahale-ediyor-1049260311.html
Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor
Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor
Taliban tarafından kurulan hükümette başbakan yardımcısı vekili olarak görevlendirilen Abdülgani Birader, Taliban'ın Afganistan'ın içişlerine müdahale ettiğini... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T16:42+0300
2021-09-26T16:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
tacikistan
taliban
kabil
savaş
hükümet
müdahale
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El Cezire televizyonuna demeç veren Birader, "Tacikistan, içişlerimize müdahale ediyor ancak her eylemin bir karşılığı var" dedi.Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, Tacikistan'ın güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.Rusya, sınırdaki çatışmaların Tacikistan'ı tehdit etmesi nedeniyle bu ülkedeki askeri üssünü güçlendirme kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html
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afganistan, tacikistan, taliban, kabil, savaş, hükümet, müdahale

Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor

16:42 26.09.2021
© REUTERS / Evgenia NovozheninaTaliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Taliban tarafından kurulan hükümette başbakan yardımcısı vekili olarak görevlendirilen Abdülgani Birader, Taliban'ın Afganistan'ın içişlerine müdahale ettiğini savundu.
El Cezire televizyonuna demeç veren Birader, "Tacikistan, içişlerimize müdahale ediyor ancak her eylemin bir karşılığı var" dedi.

Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, Tacikistan'ın güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Rusya, sınırdaki çatışmaların Tacikistan'ı tehdit etmesi nedeniyle bu ülkedeki askeri üssünü güçlendirme kararı almıştı.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD Dışişleri'nden Taliban'ın uzuv kesme ve infazları sürdürme kararına kınama
24 Eylül, 22:02
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