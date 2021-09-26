Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor
© REUTERS / Evgenia NovozheninaTaliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund ve Taliban müzakere heyeti
© REUTERS / Evgenia Novozhenina
Taliban tarafından kurulan hükümette başbakan yardımcısı vekili olarak görevlendirilen Abdülgani Birader, Taliban'ın Afganistan'ın içişlerine müdahale ettiğini savundu.
El Cezire televizyonuna demeç veren Birader, "Tacikistan, içişlerimize müdahale ediyor ancak her eylemin bir karşılığı var" dedi.
Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, Tacikistan'ın güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
Rusya, sınırdaki çatışmaların Tacikistan'ı tehdit etmesi nedeniyle bu ülkedeki askeri üssünü güçlendirme kararı almıştı.
Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, Tacikistan'ın güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
Rusya, sınırdaki çatışmaların Tacikistan'ı tehdit etmesi nedeniyle bu ülkedeki askeri üssünü güçlendirme kararı almıştı.