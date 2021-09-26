https://tr.sputniknews.com/20210926/taliban-tacikistan-afganistanin-icislerine-mudahale-ediyor-1049260311.html

Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor

Taliban: Tacikistan, Afganistan'ın içişlerine müdahale ediyor

Taliban tarafından kurulan hükümette başbakan yardımcısı vekili olarak görevlendirilen Abdülgani Birader, Taliban'ın Afganistan'ın içişlerine müdahale ettiğini... 26.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-26T16:42+0300

2021-09-26T16:42+0300

2021-09-26T16:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

tacikistan

taliban

kabil

savaş

hükümet

müdahale

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El Cezire televizyonuna demeç veren Birader, "Tacikistan, içişlerimize müdahale ediyor ancak her eylemin bir karşılığı var" dedi.Afganistan'la sınırı bulunan Tacikistan, Tacikistan'ın güç dengelerini değiştirmesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.Rusya, sınırdaki çatışmaların Tacikistan'ı tehdit etmesi nedeniyle bu ülkedeki askeri üssünü güçlendirme kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210924/abd-disislerinden-talibanin-uzuv-kesme-ve-infazlari-surdurme-kararina-kinama-1049228188.html

afganistan

tacikistan

kabil

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afganistan, tacikistan, taliban, kabil, savaş, hükümet, müdahale