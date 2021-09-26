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UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular
Mardin'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü telkari ustası Suphi Yerlihindi'nin dükkanına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca işlediği yaklaşık 7 kilo... 26.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-26T11:46+0300
2021-09-26T11:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mardin
unesco
hırsız
gümüş
hırsızlık
suphi yerlihindi
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Mardin'in en önemli telkari ustalarından, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Suphi Yerlihindi'nin Sanat Sokağı'ndaki gümüş dükkanı önceki gün soyuldu. 20 yıldır işlediği gümüşlerin tamamının çalındığını söyleyen Yerlihindi "Mardin polisi şu an bir ip ucu arıyor. Onları mutlaka bulacaktır" dedi.Hırsızların mutlaka yakalanacağını ifade eden Yerlihindi, şunları söyledi:"Raflardaki gümüşlerimi hırsızlar çaldı, 5 gram gümüş bırakmadılar. Emeğim gitti, canım gitti, sağlığım gitti. 65 seneden beri bu işteyim. Hem telkarinin gümüşünü yaptım hem de altınını yapıp Anadolu’ya sattım. Bizim yukarıda bir bakkal var. Fabrikadan ekmek almaya gitmiş, bakmış ki cam kırık. Hemen eşime telefon açtı. Dedi ki, 'dükkanınız soyuldu.' Eşim, apar topar geldi sonra bana haber verdi. Polise haber verdik, aradılar, taradılar. Hala araştırıyorlar. Bir parmak izi veya başka bir ipucu arıyorlar. İnşallah bulurlar. Yaşayan insan hazinesiyim. 77 yaşındayım. Bu yaşta beni üzmeye hakları var mı? Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar. Yeter artık, artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu raflarda el işi gümüşlerim vardı. Gördüğünüz gibi raflarım bomboş, ne yapacağımı şaşırdım. Yeter, Allah için yeter. Bir de gümüş önemli değil, vermiş olduğum emeği çaldılar. Gümüş önemli değil, gümüş iyi kötü borçla harçla alınır. Ama emeğimi çaldılar. 20 yılık emeğimi bir gecede çaldılar. 20 sene kıt kanat geçindim, bir gecede çaldılar. Mardin polisi bir ipucu bulursa devamı gelir. Bunun açığa çıkartılmasını bekliyorum."UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye'nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilen Mardinli 65 yıllık telkari ustası Suphi Yerlihindi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210926/beyoglunda-organize-yankesicilik-1049254276.html
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recep tayyip erdoğan, mardin, unesco, hırsız, gümüş, hırsızlık, suphi yerlihindi

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular

11:46 26.09.2021
© DHAUNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular
UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Suphi Yerlihindi'nin dükkanını soydular - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
© DHA
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Mardin'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü telkari ustası Suphi Yerlihindi'nin dükkanına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca işlediği yaklaşık 7 kilo gümüşü çaldı. 77 yaşındaki Yerlihindi, "Ben yaşayan insan hazinesiyim. Bu bana yapılır mı? Çaldığınız gümüşün derdinde değilim ama siz benim 20 yıllık el emeğimi çaldınız" dedi.
Mardin'in en önemli telkari ustalarından, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü Suphi Yerlihindi'nin Sanat Sokağı'ndaki gümüş dükkanı önceki gün soyuldu. 20 yıldır işlediği gümüşlerin tamamının çalındığını söyleyen Yerlihindi "Mardin polisi şu an bir ip ucu arıyor. Onları mutlaka bulacaktır" dedi.
Hırsızların mutlaka yakalanacağını ifade eden Yerlihindi, şunları söyledi:
"Raflardaki gümüşlerimi hırsızlar çaldı, 5 gram gümüş bırakmadılar. Emeğim gitti, canım gitti, sağlığım gitti. 65 seneden beri bu işteyim. Hem telkarinin gümüşünü yaptım hem de altınını yapıp Anadolu’ya sattım. Bizim yukarıda bir bakkal var. Fabrikadan ekmek almaya gitmiş, bakmış ki cam kırık. Hemen eşime telefon açtı. Dedi ki, 'dükkanınız soyuldu.' Eşim, apar topar geldi sonra bana haber verdi. Polise haber verdik, aradılar, taradılar. Hala araştırıyorlar. Bir parmak izi veya başka bir ipucu arıyorlar. İnşallah bulurlar. Yaşayan insan hazinesiyim. 77 yaşındayım. Bu yaşta beni üzmeye hakları var mı? Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar. Yeter artık, artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu raflarda el işi gümüşlerim vardı. Gördüğünüz gibi raflarım bomboş, ne yapacağımı şaşırdım. Yeter, Allah için yeter. Bir de gümüş önemli değil, vermiş olduğum emeği çaldılar. Gümüş önemli değil, gümüş iyi kötü borçla harçla alınır. Ama emeğimi çaldılar. 20 yılık emeğimi bir gecede çaldılar. 20 sene kıt kanat geçindim, bir gecede çaldılar. Mardin polisi bir ipucu bulursa devamı gelir. Bunun açığa çıkartılmasını bekliyorum."
UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye'nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilen Mardinli 65 yıllık telkari ustası Suphi Yerlihindi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.
İstanbul Beyoğlu’nda İranlı turistin telefonu yankesiciler tarafından çalındı. Şüphelilerin sigara isteme bahanesiyle yaklaşarak organize bir şekilde telefonu çalma anları, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2021
TÜRKİYE
Beyoğlu’nda organize yankesicilik
10:47
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