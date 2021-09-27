https://tr.sputniknews.com/20210927/abd-disislerinden-erdoganin-s-400-aciklamasina-yanit-yaptirimlari-tetikleme-riski-tasiyor-1049270995.html

ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor

ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda yaptığı S-400 alımı açıklaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T09:50+0300

2021-09-27T09:50+0300

2021-09-27T09:53+0300

dünya

abd

türkiye

s-400

yaptırım

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978660_0:85:1599:984_1920x0_80_0_0_241dc8ab779cee430a40e23e9690bb37.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin 'İkinci parti S-400 alma ihtimali olup olmadığı' yönündeki soruyu "Tabii ki, evet" ifadeleriyle yanıtlamıştı. Bunun üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Reuters'a yaptığı açıklamada "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda her fırsatta uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD, fikir ayrılığına rağmen ortaklığı güçlendirmenin yollarını arıyor'Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.Sözcü ayrıca ABD'nin Türkiye'yi 'müttefik ve dost olarak gördüğünü' ve 'fikir ayrılıklarına rağmen' ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradığını söyledi.ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e CAATSA yaptırımları uyguladığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210926/erdogandan-ankara-ikinci-parti-s-400leri-almayi-hl-dusunuyor-mesaji-1049261389.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, s-400, yaptırım, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)