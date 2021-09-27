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ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor
ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda yaptığı S-400 alımı açıklaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T09:50+0300
2021-09-27T09:50+0300
2021-09-27T09:53+0300
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s-400
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abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin 'İkinci parti S-400 alma ihtimali olup olmadığı' yönündeki soruyu "Tabii ki, evet" ifadeleriyle yanıtlamıştı. Bunun üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Reuters'a yaptığı açıklamada "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda her fırsatta uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.'ABD, fikir ayrılığına rağmen ortaklığı güçlendirmenin yollarını arıyor'Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.Sözcü ayrıca ABD'nin Türkiye'yi 'müttefik ve dost olarak gördüğünü' ve 'fikir ayrılıklarına rağmen' ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradığını söyledi.ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e CAATSA yaptırımları uyguladığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210926/erdogandan-ankara-ikinci-parti-s-400leri-almayi-hl-dusunuyor-mesaji-1049261389.html
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abd, türkiye, s-400, yaptırım, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)
ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın S-400 açıklamasına yanıt: Yaptırımları tetikleme riski taşıyor
09:50 27.09.2021 (güncellendi: 09:53 27.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda yaptığı S-400 alımı açıklaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü "Türkiye'yi Rusya'dan daha fazla askeri malzeme almama konusunda uyarıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda Türkiye'nin 'İkinci parti S-400 alma ihtimali olup olmadığı' yönündeki soruyu "Tabii ki, evet" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
Bunun üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Reuters'a yaptığı açıklamada "Türkiye'yi S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda her fırsatta uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ABD, fikir ayrılığına rağmen ortaklığı güçlendirmenin yollarını arıyor'
Sözcü, "Rusya'dan her türlü yeni silah alımının, Aralık 2020'de uygulananlardan ayrı ve ek CAATSA 231 yaptırımlarını da tetikleme riski taşıdığını Türkiye'ye açıkça söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Sözcü ayrıca ABD'nin Türkiye'yi 'müttefik ve dost olarak gördüğünü' ve 'fikir ayrılıklarına rağmen' ortaklığı güçlendirmenin yollarını aradığını söyledi.
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması üzerine Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e CAATSA yaptırımları uyguladığını açıklamıştı.