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https://tr.sputniknews.com/20210927/bakan-akardan-idlib-aciklamasi-mutabakata-uygun-degil-1049287669.html
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Mutabakata uygun değil
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Mutabakata uygun değil
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava taarruzlarında artış yaşandığını belirterek "Bu mutabakata uygun değil. Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:40+0300
2021-09-27T17:06+0300
hulusi akar
idlib
savunma
abd
suriye
pkk
ypg
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.'Vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli'Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.'YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir'PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu'Akar, Suriye konusuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı.Akar, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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hulusi akar, idlib, abd, suriye, pkk, ypg, milli savunma bakanlığı

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Mutabakata uygun değil

16:40 27.09.2021 (güncellendi: 17:06 27.09.2021)
© AA / Arif AkdoğanHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava taarruzlarında artış yaşandığını belirterek "Bu mutabakata uygun değil. Biz anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz" dedi. Akar, "ABD'nin YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağladığını esefle görüyoruz. YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

'Vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli'

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

'YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir'

PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu'

Akar, Suriye konusuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunurken Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı.
Akar, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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