https://tr.sputniknews.com/20210927/elon-musk-cip-sorununun-yanitini-verdi-gelecek-yil-bitecek-1049294044.html

Elon Musk 'çip sorunu'nun yanıtını verdi: 'Gelecek yıl bitecek'

Elon Musk 'çip sorunu'nun yanıtını verdi: 'Gelecek yıl bitecek'

Tesla CEO'su Elon Musk, küresel düzeyde devam eden yarı iletken krizinin gelecek yıl biteceğini söyledi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T20:29+0300

2021-09-27T20:29+0300

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dünya

elon musk

çip

tesla

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İtalya'daki bir teknoloji etkinliğine online katılım gösteren ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, çip sorununun 'kısa vadeli' olacağını düşündüğünü belirtti.Reuters'ın haberine göre Elon Musk, "İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" dedi.Daha önce, Intel ve TSMC gibi çip üretim devleri ABD’de yeni tesisler kurma planlarını açıkladı ancak bu tesislerin önümüzdeki bir kaç yıl içinde faaliyete geçmesi beklenmiyor.Otomotivde çip ve hammadde krizinin faturası ağırlaşıyor. Markalar yıl sonu satış tahminlerini birbiri ardına düşürürken, ihracatta ise 3. kez hedef aşağı çekildi. Yaşanan gelişmeler, tedarik sanayisinde de sipariş iptallerine neden oluyor.

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elon musk, çip, tesla