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https://tr.sputniknews.com/20210927/ingilteredeki-tedarik-sorunu-icin-10-bin-kamyon-soforu-ariyor-1049273646.html
İngiltere'deki tedarik sorunu için 10 bin kamyon şoförü aranıyor
İngiltere'deki tedarik sorunu için 10 bin kamyon şoförü aranıyor
İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T11:20+0300
2021-09-27T11:25+0300
dünya
abd
ingiltere
ekonomi
kamyon şoförleri
kamyon
tedarik
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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayı sonunda bitecek olan 3 ay süreli geçici vize programının Türkiye dahil birçok yabancı ülkeye açık olması beklenirken, başvuruların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi'nin (UKVI) önümüzdeki günlerde vize bavurularnı işleme sokmak için hazırlık yürüttüğü belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi" sözleri kullanıldı.10 bin 500 kişiye geçici vize verilecekBöylelikle, 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek.İngiliz Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok" ifadesini kullandı.İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir" dedi.Tedarik sorunu marketlerde rafların boş kalmasına neden olduİngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.Öte yandan, eneri şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyorÜlkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulanın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210921/ingiltere-dogalgaz-krizi-icin-cozum-ariyor-1049113197.html
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abd, ingiltere, ekonomi, kamyon şoförleri, kamyon, tedarik

İngiltere'deki tedarik sorunu için 10 bin kamyon şoförü aranıyor

11:20 27.09.2021 (güncellendi: 11:25 27.09.2021)
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - tedarik zinciri sorunu
İngiltere - tedarik zinciri sorunu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanına 3 ay süreli geçici vize verilecek.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.
Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayı sonunda bitecek olan 3 ay süreli geçici vize programının Türkiye dahil birçok yabancı ülkeye açık olması beklenirken, başvuruların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi'nin (UKVI) önümüzdeki günlerde vize bavurularnı işleme sokmak için hazırlık yürüttüğü belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 bin ağır vasıta sürücüsü ile 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanı, bu yıl istisnai durumlarda gıda ve nakliye sektörlerinde tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için Noel'e kadar mevcut vize planına eklendi" sözleri kullanıldı.

10 bin 500 kişiye geçici vize verilecek

Böylelikle, 10 bin 500 çalışan ekim itibarıyla yıl sonuna kadar geçici vize alabilecek.
İngiliz Ticaret Odası ise söz konusu önlemlerin yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, benzin istasyonlarında oluşan kuyruğa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence önemli olan şu ki ülke içinde 6 rafineri ve 47 depolama tesisinde yakıt bol, ülke içinde yakıt sıkıntısı yok" ifadesini kullandı.
İnsanların arabalarının depolarını ihtiyaçları olduğunda doldurması durumunda kıtlığın oluşmayacağını söyleyen Shapps, "Şu anda harekete geçiyoruz ancak şirketlerin yeni sürücüleri elinde tutması için çalışma koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve hak edilen maaş artışlarının sürdürülmesi konusunda sektörlerin de üzerine düşeni yapması gerekir" dedi.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
EKONOMİ
İngiltere doğalgaz krizi için çözüm arıyor
21 Eylül, 17:54

Tedarik sorunu marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.
Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.
Öte yandan, eneri şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.
İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulanın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.
Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.
Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.
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