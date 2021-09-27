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https://tr.sputniknews.com/20210927/kremlin-soygu-ve-lavrov-mevkilerinde-kaliyor-dumaya-gitmiyor-1049286878.html
Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor
Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil olmak üzere, Duma seçimlerinde Birleşik Rusya... 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T16:28+0300
2021-09-27T16:30+0300
dünya
duma
seçim
vladimir putin
sergey lavrov
sergey şoygu
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Sputnik’e konuşan Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da yer aldığı Birleşik Rusya partisinin federal listesindeki ilk beş ismin Duma’ya gitmeyeceklerini ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın dışında Birleşik Rusya partisinin ilk beş isminin mevcut mevkilerinde kalacağının doğru olup olmadığı sorusuna, “Evet, doğru” yanıtını verdi.Rusya lideri Vladimir Putin daha önce bakanların Duma’ya gitmesine üzüleceğini söylemişti.Duma seçimleriRusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.Koltuk dağılımı ise, açıklanan ön verilere göre şu şekilde oldu. Birleşik Rusya Partisi, 450 koltuğun 324’ünü kazanarak anayasal çoğunluğu korumuş oldu. KPRF 57, Adil Rusya – Gerçek İçin 27, LDPR ise 21, Yeni İnsanlar da 13 koltuk kazandı.
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duma, seçim, vladimir putin, sergey lavrov, sergey şoygu

Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor

16:28 27.09.2021 (güncellendi: 16:30 27.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil olmak üzere, Duma seçimlerinde Birleşik Rusya partisinin federal listesindeki liderlerin parlamentonun alt kanadına gitmeyeceklerini duyurdu.
Sputnik’e konuşan Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da yer aldığı Birleşik Rusya partisinin federal listesindeki ilk beş ismin Duma’ya gitmeyeceklerini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın dışında Birleşik Rusya partisinin ilk beş isminin mevcut mevkilerinde kalacağının doğru olup olmadığı sorusuna, “Evet, doğru” yanıtını verdi.
Rusya lideri Vladimir Putin daha önce bakanların Duma’ya gitmesine üzüleceğini söylemişti.

Duma seçimleri

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun daha önce yaptığı açıklamaya göre parlamentonun alt kanadı Duma için 17-19 Eylül tarihlerinde yapılan seçimlerde Birleşik Rusya Partisi yüzde 49.82 oy oranıyla liderliği elde etti. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 18.93 oyla ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 7.55 oyla üçüncü oldu. İlk beş parti arasına yüzde 7.46 oy oranı ile Adil Rusya, yüzde 5.32 oy oranı ile Yeni İnsanlar partileri girdi.
Koltuk dağılımı ise, açıklanan ön verilere göre şu şekilde oldu. Birleşik Rusya Partisi, 450 koltuğun 324’ünü kazanarak anayasal çoğunluğu korumuş oldu. KPRF 57, Adil Rusya – Gerçek İçin 27, LDPR ise 21, Yeni İnsanlar da 13 koltuk kazandı.
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