https://tr.sputniknews.com/20210927/nasa-interaktif-cizgi-romani-first-womani-yayinladi-1049276238.html

NASA, interaktif çizgi romanı First Woman’ı yayınladı

NASA, interaktif çizgi romanı First Woman’ı yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarihinde ilk kez Ulusal Çizgi Roman Günü için interaktif, dijital bir çizgi roman yayınladı. 'First Woman: NASA’s... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T12:26+0300

2021-09-27T12:26+0300

2021-09-27T12:31+0300

yaşam

nasa

çizgi roman

uzay

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görev

web

first woman: nasa's promise for humanity

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'First Woman: NASA's Promise for Humanity' olarak adlandırılan çizgi roman, NASA tarafından kurgulanan ve Ay yüzeyine inen ilk kadın Callie Rodriguez'in serüvenini aktarıyor.Hikayeye göre, Ay'a inen ilk kadın ve ilk siyah kişi olarak kurgulanan Callie, ajansın yakın hedeflerinden biri olan Artemis görevine katılıyor.Brad Gann ve Steven List tarafından yazılan, Brent Donoho ve Kaitlin Reid tarafından çizilen ilk sayı, Ulusal Çizgi Roman Günü onuruna cumartesi günü ücretsiz olarak yayınlandı. Eser ayrıca NASA'nın internet sitesinde de mevcut. 'Rüyadan Gerçeğe' başlığıyla yayınlanan videoda da, Callie ve yardımcısı olan robot RT'nin göreve hazırlanma süreci gösteriliyor.44 sayfalık çizgi roman, uzayda Callie ve RT'nin yaşadıklarına odaklanırken, aynı zamanda kahramanın hayat hikayesini anlatmak için zamanda geçmişe de gidiyor. Callie'nin, babasının otomobil dükkanında geçirdiği çocukluğuna uzanan hikayede, uzaydan etkilenen küçük kız çocuğunun hedefi astronot olmak.Senaryoya göre Callie, RT ile olan bağlantısını bir süre sonra kaybediyor ve misyon bu noktada sekteye uğruyor. Görünen o ki, First Woman, NASA'nın yayınladığı son çizgi roman olarak kalmayacak. NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, First Woman'ı şu sözlerle özetledi:“Callie’nin hikayesi tutku, özveri ve azmin hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize nasıl yol açtığını gösteriyor. Callie, tıpkı benim gibi becerilerini geliştirdi, öğrenmenin yollarını buldu ve NASA astronotu olmak için tüm zorlukların üstesinden geldi.”Yine NASA’dan Derek Wan ise “Her yaştan uzay hayranının keyif alacağı bir çizgi roman olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan çizgi roman, NASA'nın web sitesinden çevrimiçi olarak okunabilir veya PDF olarak indirilebilir.Çizgi roman, hikayenin çeşitli noktalarında QR kodları içeriyor. Okuyucular bu kodları tarayarak RT ile tanışabilir ve astronotların kullandığı birçok nesne hakkında da ayrıca bilgi edinebilir. Çizgi romanın ayrıca mobil uygulama versiyonu da bulunuyor. First Woman uygulaması, App Store veya Google Play'den indirilebiliyor. Böylelikle daha fazla özellik kullanılabilir hale getirilebilir.

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https://tr.sputniknews.com/20210921/nasa-ayda-inis-yapacagi-alani-secti--1049110434.html

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nasa, çizgi roman, uzay, ay, aplikasyon, misyon, görev, web, first woman: nasa's promise for humanity