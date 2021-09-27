Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210927/rekabet-kurulundan-teknoloji-devlerine-sorusturma-1049285498.html
Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma
Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T15:47+0300
2021-09-27T15:48+0300
arçelik
ekonomi
lg electronics
samsung
soruşturma
rekabet kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043704929_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e98b53b8822790d1b178457b7616c1d2.jpg
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043704929_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_85e42269662c335381fe122ba677a172.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arçelik, lg electronics, samsung, soruşturma, rekabet kurulu

Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma

15:47 27.09.2021 (güncellendi: 15:48 27.09.2021)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
© AA
Abone ol
Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:29Taliban, berberlere sakal tıraşı yapmayı yasakladı
16:28Kremlin: Şoygu ve Lavrov mevkilerinde kalıyor, Duma'ya gitmiyor
16:18Instagram, 13 yaş altı çocuklar için çıkaracağı uygulamayı askıya aldı
16:12CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internette KDV oranlarının yüzde 1'e düşmesi için kanun teklifi
16:06Peskov: Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması halinde Rusya'nın kırmızı çizgileri aşılır
15:59Rusya’da yeni koronavirüs aşısının klinik testlerine izin verildi
15:52Çin'de kripto para için yeni karar: Huobi ve Binance, Çinli yatırımcıları kabul etmeyecek
15:51‘Dervish in Progress’ koreografı Ziya Azazi: Bu gösteri Türkiye ve dünyada yıllarca sergilendi
15:47Rekabet Kurulu'ndan teknoloji devlerine soruşturma
15:42Pfizer CEO'su Bourla: Hayat 1 yıl içinde normale dönecek
15:39Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki haftalarda güçlü bir dalgalanma bekleyebiliriz
15:36RDIF: AstraZeneca ve Sputnik Light kombinasyonu antikor seviyesini artırdı
15:28Tırnakçılık yapan kadını market sahibinin dikkati ortaya çıkardı
15:25FSB, Başkurtistan’da terör saldırısını önledi
15:21Beyoğlu'nda uyuşturucu kuyruğu: Polis harekete geçti
15:09Beşiktaş, Avrupa kupalarında 226. maçına çıkıyor
15:07ABD'nin köleciliği, kapitalizmi ve ırkçılığına dair 'satılık beyaz erkek' NFT'si açık artırmada
14:54Soçi zirvesinden hangi sonuçların çıkması bekleniyor?
14:53Sahte 'kayıp bavul' başvurularıyla havayolu şirketlerinden 500 bin dolar alan kişiler yakalandı
14:50'Bir dönem Güney Kore'de FC Seoul'ü çalıştıran Şenol Güneş, yine aynı coğrafyaya dönebilir'