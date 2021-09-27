https://tr.sputniknews.com/20210927/rus-savas-jetleri-pasifik-okyanusunda-abd-bombardiman-ucagina-refakat-etti-1049268817.html

Rus savaş jetleri Pasifik Okyanusu’nda ABD bombardıman uçağına refakat etti

Rus savaş jetleri Pasifik Okyanusu’nda ABD bombardıman uçağına refakat etti

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına yaklaşan ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H stratejik bombardıman uçağına refakat etmek için üç Su-35 avcı uçağının... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T05:03+0300

2021-09-27T05:03+0300

2021-09-27T05:03+0300

savunma

abd

rusya

su-35

b-52h

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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden basın mensuplarına yapılan açıklamada, Rusya’nın hava sahasına yaklaşan ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H stratejik bombardıman uçağına refakat etmek için üç Su-35 avcı uçağının havaya kaldırıldığı belirtildi.Rusya Doğu Askeri Bölgesi hava savunma nöbetçi kuvvetlerine ait radarların Pasifik Okyanusu’nun üzerinde Rusya’nın hava sahasına yaklaşan bir hava hedefini tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:ABD Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik bombardıman uçağı Rusya’nın hava sahasından uzaklaştıktan sonra Rus Su-35 jetlerinin de sorunsuz bir şekilde üslerine döndüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Rus avcı uçaklarının uçuşu, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdi” vurgusu yapıldı.

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abd, rusya, su-35, b-52h