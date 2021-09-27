https://tr.sputniknews.com/20210927/tir-icin-tekerlek-hasarli-arac-icin-cerez-ifadesiyle-calinti-araclari-piyasaya-surduler-1049272214.html
Tır için 'tekerlek', hasarlı araç için 'çerez' ifadesiyle çalıntı araçları piyasaya sürdüler
Tır için 'tekerlek', hasarlı araç için 'çerez' ifadesiyle çalıntı araçları piyasaya sürdüler
Adana merkezli 12 ilde yürütülen tır soruşturması kapsamında polislerce teknik takibe alınan zanlıların şifreli telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. 27.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-27T10:31+0300
2021-09-27T10:31+0300
2021-09-27T10:31+0300
türkiye
adana
operasyon
tir
kaçakçılık
tır şöförü
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen 42 şüpheliye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı, 9'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.Buna göre, polis ekiplerinin, Ekim 2020'de yaptıkları araştırmayla, yurt dışından çalınarak getirilen ve yurt içindeki çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirlediği şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.Şifreli konuşarak anlaştılarTeknik takip sırasında bazı zanlıların telefon görüşmeleri sırasında tır için "tekerlek", hasarlı araç için "çerez" ifadelerini kullanarak şifreli konuştukları belirlendi.Soruşturma kapsamında incelenmesi gereken ağır hasarlı bir tır da otoparkta bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kırmızı renkteki bu aracın motor ve şasi numaralarının sağlam durumdaki aynı marka ve model turuncu renkteki sağlam bir tıra aktarıldığını tespit etti. Bu tırın da hasarlı aracın bulunmasından yaklaşık üç saat önce kara yolundan geçişini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Ekipler, trafikte seyreden aracı bularak el koydu.Öte yandan, suç örgütünün, motor ve şasi numarası değiştirilmiş araçların alım ve satım işlemini ortalama 3 bin 500 lira komisyon karşılığında şüpheli A.G. üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şebekenin bu şekilde A.G. aracılığıyla son bir yıl içinde yaklaşık 140 aracın alım ve satımını yaptığı iddia edildi.Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.
türkiye
adana
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adana, operasyon, tir, kaçakçılık, tır şöförü
Tır için 'tekerlek', hasarlı araç için 'çerez' ifadesiyle çalıntı araçları piyasaya sürdüler
Adana merkezli 12 ilde yürütülen tır soruşturması kapsamında polislerce teknik takibe alınan zanlıların şifreli telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen 42 şüpheliye yönelik 6 Temmuz'da Adana merkezli 12 ilde düzenlenen ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı, 9'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Buna göre, polis ekiplerinin, Ekim 2020'de yaptıkları araştırmayla, yurt dışından çalınarak getirilen ve yurt içindeki çalıntı, rehinli yakalamalı ve hacizli tırları motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirlediği şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.
Şifreli konuşarak anlaştılar
Teknik takip sırasında bazı zanlıların telefon görüşmeleri sırasında
tır için "tekerlek
", hasarlı araç için "çerez
" ifadelerini kullanarak şifreli konuştukları belirlendi.
Soruşturma kapsamında incelenmesi gereken ağır hasarlı bir tır da otoparkta bulundu. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kırmızı renkteki bu aracın motor ve şasi numaralarının sağlam durumdaki aynı marka ve model turuncu renkteki sağlam bir tıra aktarıldığını tespit etti. Bu tırın da hasarlı aracın bulunmasından yaklaşık üç saat önce kara yolundan geçişini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Ekipler, trafikte seyreden aracı bularak el koydu.
Öte yandan, suç örgütünün, motor ve şasi numarası değiştirilmiş araçların alım ve satım işlemini ortalama 3 bin 500 lira komisyon karşılığında şüpheli A.G. üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şebekenin bu şekilde A.G. aracılığıyla son bir yıl içinde yaklaşık 140 aracın alım ve satımını yaptığı iddia edildi.
Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 2 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.