https://tr.sputniknews.com/20210927/tirnakcilik-yapan-kadini-market-sahibinin-dikkati-ortaya-cikardi-1049284772.html

Tırnakçılık yapan kadını market sahibinin dikkati ortaya çıkardı

Tırnakçılık yapan kadını market sahibinin dikkati ortaya çıkardı

Adana’da bir marketin kasiyerinden sigara aldıktan sonra ödeme yaparken tırnakçılık yöntemiyle 100 TL’lik banknot çalmaya çalışan kadın, bu sırada arkasında... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T15:28+0300

2021-09-27T15:28+0300

2021-09-27T15:28+0300

yaşam

adana

hırsız

sahte para

yankesici

dolandırıcılık

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Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde Yaşar Uygun’a ait markete giren kimliği belirsiz bir kadın, sigara almak istediğini belirterek, Uygun’un kasadaki eşine 200 liralık banknot verdi. Bir paket sigara ve 185 TL para üstü alan kadın, el çabukluğuyla bir banknotu yırttıktan sonra, yenilemesi için kasiyere uzattı. Kasiyerden yeni para alan kadın hemen ardından tırnakçılık yöntemiyle 100 TL’lik banknotu elindeki cüzdanının arkasına yerleştirdikten sonra elindeki paraların eksik olduğunu öne sürerek tamamlaması için kasiyere uzattı. Bu sırada kadının arkasında olan market sahibi Yaşar Uygun, şüphelenerek kadının elindeki paraları aldı. Yaşar Uygun ile bir süre tartışan kadın, sigara almaktan vazgeçtiğini söyleyerek parasının iadesini istedi. Yaşar Uygun, kadının cüzdanının arkasına sakladığı 100 TL'yi ve bir paket sigarayı aldıktan sonra 200 TL’lik banknotu kadına vererek, marketten uzaklaştırdı.

adana

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, hırsız, sahte para, yankesici, dolandırıcılık