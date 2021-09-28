https://tr.sputniknews.com/20210928/abdde-5-gazeteciyi-olduren-saldirgana-muebbet-verildi-1049332791.html

ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet verildi

ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgana müebbet verildi

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 yıl önce bir gazete binasında 5 kişiyi öldüren Jarrod Ramos, ömür boyu hapis cezası aldı. 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T21:51+0300

2021-09-28T21:51+0300

2021-09-28T21:51+0300

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cinayet

gazeteci

müebbet

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Maryland'ın Annapolis kentinde, 2018'de Capital Gazette isimli yerel medyanın binasına girerek 5 kişinin ölümüne sebep olan Ramos, çıkarıldığı mahkemede müebbet hapisle cezalandırıldı.Bugün karar duruşması yapılan mahkemede Ramos'un, kendisine verilen konuşma fırsatını değerlendirmediği, sadece başını sallamakla yetindiği bilgisi paylaşıldı.Hakkındaki haber yaptıkları için gazeteye düşmanlık beslediJarrod Ramos'un 2011'de bir taciz davasında suçunu kabul ettiği hakkında bir yazı yazan Capital Gazette'ye takıntılı hale geldiğine dikkat çekildi.Ramos'un avukatının duruşma sırasında, müvekkilinin 3 ayrı zihinsel rahatsızlık yaşadığı ve bu sağlık sorunlarının onun gazeteye olan saplantısını beslediği yönündeki savunması sonucu değiştirmedi.28 Haziran 2018'de ABD'nin başkenti Washington'a bir saat mesafede olan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette binasındaki çalışanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi Amerikan medyasında yer almıştı.Yetkililer, olay yerindeki parmak izlerini silen saldırganın yüz tanıma tekniği ile 38 yaşındaki beyaz Amerikalı Jarrod Ramos olduğunu tespit ettiklerini bildirmişti.Soruşturmayı yürüten polis şefi William Krampf, bunun ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçtiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210927/abdde-cinayet-vakalari-gecen-yil-yuzde-30-artti-1049295408.html

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abd, maryland, cinayet, gazeteci, müebbet