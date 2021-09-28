https://tr.sputniknews.com/20210928/ayi-idrarini-kaynatarak-icmeye-calisan-bir-saman-abddeki-yanginlarin-faili-olarak-gosterildi-1049300874.html

'Ayı idrarını kaynatarak içmeye çalışan' bir şaman, ABD'deki yangınların faili olarak gösterildi

'Ayı idrarını kaynatarak içmeye çalışan' bir şaman, ABD'deki yangınların faili olarak gösterildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kendisini 'şaman' olarak tanıtan bir kadın, ormanda ayı idrarını kaynatarak içmek için ateş yaktığı sırada yangın çıkardığı... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T01:54+0300

2021-09-28T01:54+0300

2021-09-28T01:54+0300

yaşam

abd

kaliforniya

orman yangını

şaman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1049300847_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f22103e6daeb2dcb3286ca3b1c7b1c2c.jpg

Los Angeles Times'ta yer alan habere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kendisini 'şaman' olarak tanımlayan Alexandra Souverneva isimli bir kadın, Shasta ilçesinde başlayan şiddetli orman yangınının faili olmakla suçlandı. Souverna, suçsuz olduğunu öne sürdü.Yetkililer, çarşamba günü yangının başladığı alanın yakınında bulunan bir mülke izinsiz giren ve 'mantıksız davranan' bir kadın gördüklerini söyledi.30 yaşında bir doktora öğrencisiNew York Devlet Üniversitesi'nin Çevre Bilimleri ve Ormancılık Fakültesinde doktora öğrencisi olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Souverneva, Kanada sınırına ulaşmak için yürüyüşe çıktığını, susadığı sırada yerde büyük bir su birikintisine rastladığını, bunun ayı idrarı olduğunu düşündüğünü ve kaynatmak için ateş yakmaya çalıştığını belirtti.The NY Post'un haberinde ise, Souverneva'nın alanın ateş yakmak için çok nemli olduğunu fark ettiği ve bu yüzden sıvıyı içerek yürüyüşüne devam ettiği bilgisi paylaşıldı.Öte yandan Redding Record-Searchlight, Sourverneva'nın yokuş yukarı gittiği, çalılara saplandığı, dumanların yükseldiğine ve uçakların 'pembe şeyler attığına' şahit olduktan sonra itfaiye ekiplerinden yardım istediğini bildirdi.Ardından bir polis memurunun, Souverneva'yı bulduklarında bel çantasını açmasını ve ceplerindeki çıkarmasını istediği ve kadının üzerinden CO2 tüpleri, bir çakmak ve 'yeşil, yapraklı bir madde içeren' bir tür sigara çıktığı belirtildi.Civardaki bir taş ocağında bulunan işçiler, ifadelerinde bir kadının Sourverneva'nın elindekilerle eşleşen iki CO2 tüpü atıldığını gördüklerini ifade ettiler.'Diğer yangınlarla da bağlantılı olabilir'Bunun yanı sıra Souverneva'nın avukatı, kadının bir 'akıl sağlığı krizine' ya da 'uyuşturucu kullandığına' işaret eden açıklamalar yaptığını kaydetti.Redding Record-Searchlight'ın iddiasına göre, kadın Shasta'daki ve Kaliforniya'daki diğer yangınlarla da bağlantılı olabilir.Avukatı, "Başka yangınlar çıkardığından da şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.Shasta'da geçen hafta çarşamba günü başlayan yangında 5 bin 850 dönümden fazla alan kül olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210917/abddeki-yanginlar-dunyanin-en-buyuk-agaclarini-tehdit-ediyor-1048980986.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kaliforniya, orman yangını, şaman