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https://tr.sputniknews.com/20210928/beni-iyi-savunamadin-dedi-avukati-vurdu-1049313674.html
'Beni iyi savunamadın' dedi, avukatı vurdu
'Beni iyi savunamadın' dedi, avukatı vurdu
Avukatı Semih G.'yi, sahibi olduğu kolejin tahliye davasını kaybettiği için ayağından tabancayla yaralayan Bilal Kuray, tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T13:33+0300
2021-09-28T13:33+0300
türkiye
tahliye
silah
avukat
savunma
yaralama
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kolejde meydana gelen olayda, kolejin sahibi Bilal Kuray ve avukatı Semih G., okul binasının tahliye kararını konuşmak için buluştu. Kolejde bir araya gelen ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Kuray, "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polise teslim olduAvukatı Semih G.'yi yaralayan ve olay yerinden kaçan Bilal Kuray, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kuray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuray hakkında Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava, ikinci duruşmada karara bağlandı. Karar duruşmasına sanık Bilal Kuray, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Semih G. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Antalya Baro Başkanlığı da davaya müdahil oldu; avukat Salim Aykut, duruşmaya katılan sıfatıyla dahil oldu.Savcı cezalandırma istediSavcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kolejin tahliye davasının aleyhlerine sonuçlanması nedeniyle Semih G.'yi suçladığını belirterek, "Sanığın sinirlenerek bağırması üzerine Semih G., tekrar okul binasına girmiştir. Ortağının arkasından binaya giren sanık tabancayı belinden çıkararak şikayetçinin bacağına ateş etmiştir. Doktor raporuna göre ayaktaki yaralanma şikayetçinin hayatını tehlikeye soktuğundan sanığın 'silahla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır" dedi.'Müvekkilim pişman'Olay sırasında orada bulunan sanık avukatı ise mütalaaya katılmadığını dile getirerek, "Olay günü ben de meslektaşımı defalarca telefonla aradığımda bana 'yemekteyim', 'adliyedeyim', 'dışarıdayım' dedi. Beni 5 saat bekletti. Müvekkilim olaydan dolayı pişmandır. 15 milyon lira zarara uğramıştır ancak meslektaşıma tekrar geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ederiz. Zararı var ise gidermek isteriz" diye konuştu.'En üst hadden cezalandırılmasını istiyorum'Şikayetçi Semih G. ise hiç kimsenin 'geç kaldı' diye vurulamayacağını belirterek, "Tedavim 19 Haziran'dan beri devam ediyor. Özellikle bir okulda vurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Sanık Bilal Kuray ise son sözünde takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.
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tahliye, silah, avukat, savunma, yaralama

'Beni iyi savunamadın' dedi, avukatı vurdu

13:33 28.09.2021
© DHA"Bizi iyi savunamadın" diyerek avukat vuran Bilal Kuray
Bizi iyi savunamadın diyerek avukat vuran Bilal Kuray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© DHA
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Avukatı Semih G.'yi, sahibi olduğu kolejin tahliye davasını kaybettiği için ayağından tabancayla yaralayan Bilal Kuray, tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kolejde meydana gelen olayda, kolejin sahibi Bilal Kuray ve avukatı Semih G., okul binasının tahliye kararını konuşmak için buluştu. Kolejde bir araya gelen ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Kuray, "Bizi iyi savunmadın, o yüzden davayı kaybettik" diyerek Semih G.'yi tabanca ile ayağından yaraladı. Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polise teslim oldu

Avukatı Semih G.'yi yaralayan ve olay yerinden kaçan Bilal Kuray, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kuray, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuray hakkında Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Dava, ikinci duruşmada karara bağlandı. Karar duruşmasına sanık Bilal Kuray, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Semih G. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Antalya Baro Başkanlığı da davaya müdahil oldu; avukat Salim Aykut, duruşmaya katılan sıfatıyla dahil oldu.

Savcı cezalandırma istedi

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kolejin tahliye davasının aleyhlerine sonuçlanması nedeniyle Semih G.'yi suçladığını belirterek, "Sanığın sinirlenerek bağırması üzerine Semih G., tekrar okul binasına girmiştir. Ortağının arkasından binaya giren sanık tabancayı belinden çıkararak şikayetçinin bacağına ateş etmiştir. Doktor raporuna göre ayaktaki yaralanma şikayetçinin hayatını tehlikeye soktuğundan sanığın 'silahla kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır" dedi.

'Müvekkilim pişman'

Olay sırasında orada bulunan sanık avukatı ise mütalaaya katılmadığını dile getirerek, "Olay günü ben de meslektaşımı defalarca telefonla aradığımda bana 'yemekteyim', 'adliyedeyim', 'dışarıdayım' dedi. Beni 5 saat bekletti. Müvekkilim olaydan dolayı pişmandır. 15 milyon lira zarara uğramıştır ancak meslektaşıma tekrar geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ederiz. Zararı var ise gidermek isteriz" diye konuştu.

'En üst hadden cezalandırılmasını istiyorum'

Şikayetçi Semih G. ise hiç kimsenin 'geç kaldı' diye vurulamayacağını belirterek, "Tedavim 19 Haziran'dan beri devam ediyor. Özellikle bir okulda vurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Sanık Bilal Kuray ise son sözünde takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına karar verdi.
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