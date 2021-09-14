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https://tr.sputniknews.com/20210914/esi-yaralama-davasinda-hakimden-taliban-mahkemesi-cikisi-1048899722.html
Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı
Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı
Kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı falçatayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mikail Oymak, davanın 3. duruşmasında eşinin kendisini... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T17:01+0300
2021-09-14T17:01+0300
türkiye
taliban
saldırı
mahkeme
kavga
kadına yönelik şiddet
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Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3. duruşmasına Esra Oymak, annesi Cemile Ateş ve avukatları Hatice Büşra Aktaş katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.İki komşunun dinlenmesini istediBir önceki duruşmada Esra Oymak'ın kendisini aldattığını ve olaydan bir gün önce gece 03.00 sıralarında biriyle konuşurken yakaladığını ileri süren tutuklu sanık Mikail Oymak, bu iddiasını sürdürdü. Oymak, babası Ömer Oymak ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.Bunun üzerine mahkeme başkanı Esra Oymak'a konuşup, konuşmadığını sordu. Oymak ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum" dedi.'Burası Taliban mahkemesi değil'Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Esra Oymak'a, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem. Bu ülkenin hukuk ve yargı kuralları var. HTS kayıtlarına bakmazsam ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendireceğim? Kullandığın hattı 7 ayda bulduk. Kayıtlara bakmazsam buna ömür boyu cevap veremem" diye konuştu.Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Mikail Oymak'ın tutukluluğunun devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve arayanın kimlik bilgilerinin istenmesi talebiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.'Korkuyorum, öldürmeye de çalışacaktır'Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Oymak, "Beni üzen şey ona yaptığım iyiliklerin karşılıksız kalmasıdır. Ben her konuda ona destek oldum. Üzerime attığı iftiralar zoruma gidiyor. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bana bunu yapan, öldürmeye de çalışacaktır. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Hayatımızı altüst etti" dedi.
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taliban, saldırı, mahkeme, kavga, kadına yönelik şiddet

Eşi yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı

17:01 14.09.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
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Kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı falçatayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mikail Oymak, davanın 3. duruşmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürüp, tanıkların dinlenmesini talep etti. Esra Oymak'ın, eşinin talebinin reddedilmesini istemesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Burası Taliban mahkemesi değil" dedi.
Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3. duruşmasına Esra Oymak, annesi Cemile Ateş ve avukatları Hatice Büşra Aktaş katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

İki komşunun dinlenmesini istedi

Bir önceki duruşmada Esra Oymak'ın kendisini aldattığını ve olaydan bir gün önce gece 03.00 sıralarında biriyle konuşurken yakaladığını ileri süren tutuklu sanık Mikail Oymak, bu iddiasını sürdürdü. Oymak, babası Ömer Oymak ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Bunun üzerine mahkeme başkanı Esra Oymak'a konuşup, konuşmadığını sordu. Oymak ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum" dedi.

'Burası Taliban mahkemesi değil'

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Esra Oymak'a, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem. Bu ülkenin hukuk ve yargı kuralları var. HTS kayıtlarına bakmazsam ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendireceğim? Kullandığın hattı 7 ayda bulduk. Kayıtlara bakmazsam buna ömür boyu cevap veremem" diye konuştu.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Mikail Oymak'ın tutukluluğunun devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve arayanın kimlik bilgilerinin istenmesi talebiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.

'Korkuyorum, öldürmeye de çalışacaktır'

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Oymak, "Beni üzen şey ona yaptığım iyiliklerin karşılıksız kalmasıdır. Ben her konuda ona destek oldum. Üzerime attığı iftiralar zoruma gidiyor. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bana bunu yapan, öldürmeye de çalışacaktır. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Hayatımızı altüst etti" dedi.
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