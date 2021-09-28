https://tr.sputniknews.com/20210928/cavusoglundan-kritik-soci-zirvesi-oncesi-aciklama-1049305068.html
Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama
Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:00+0300
2021-09-28T12:00+0300
2021-09-28T12:00+0300
politika
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
soçi
soçi zirvesi
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Soçi’de kritik zirve öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Görüşme, Suriye ağırlıklı olur. Diğer konular ve Libya konusu da olur. İki tarafta gündem maddeleri ağırlıklı olarak belli. Ticaret gibi ikili ilişkilere dair konular da olacak. Şu anda ikili ticarette çok ciddi bir sorun yok. Artıyor, daha önce bir düşüş vardı. Genel anlamda Suriye konuşulacak sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. Diğer tarafta daha YPG/PKK Rusya’nın taahhüt ettiği bölgelerden daha çekilmedi. Tüm Suriye konuşulacak; insani yardım kısmı var. İdlib ağırlıklı Suriye” dedi.İkinci S-400 tedariki ile ilgili bir soru üzerine ise “Savunma Sanayii Başkanlığımız müzakereleri yürütüyor” yanıtını veren Çavuşoğlu, Mısır ile olan ilişkilere dair de şunları kaydetti:Taliban’la görüşmeÇavuşoğlu, geçici Taliban hükümeti ile bir temas olacak mı sorusu üzerine ise “Bizim büyükelçimiz hepsiyle görüşüyor. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. İnsani yardım, gıda, ilaç, kış gelmeden önce gerekli ihtiyaçlar var. Onları konuşuyoruz” dedi ve şunları ekledi:Yardımların çoğunluğunun Pakistan’dan alınıp karayolu ile ulaştırılacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunun zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210927/soci-zirvesinden-hangi-sonuclarin-cikmasi-bekleniyor-1049283116.html
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, soçi, soçi zirvesi
Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yarın, Soçi’de gerçekleştireceği ikili zirveye değinen Çavuşoğlu, sadece İdlib’in değil genel anlamda Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.
Soçi’de kritik zirve öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Görüşme, Suriye ağırlıklı olur. Diğer konular ve Libya konusu da olur. İki tarafta gündem maddeleri ağırlıklı olarak belli. Ticaret gibi ikili ilişkilere dair konular da olacak. Şu anda ikili ticarette çok ciddi bir sorun yok. Artıyor, daha önce bir düşüş vardı. Genel anlamda Suriye konuşulacak sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. Diğer tarafta daha YPG/PKK Rusya’nın taahhüt ettiği bölgelerden daha çekilmedi. Tüm Suriye konuşulacak; insani yardım kısmı var. İdlib ağırlıklı Suriye” dedi.
İkinci S-400 tedariki ile ilgili bir soru üzerine ise “Savunma Sanayii Başkanlığımız müzakereleri yürütüyor” yanıtını veren Çavuşoğlu, Mısır ile olan ilişkilere dair de şunları kaydetti:
Mısır ile şu anda planlanmış bir görüşme ya da ziyaret yok. Ama en son onlardan gelen heyetle yapılan toplantı sonrası açıklama, geleceğe yönelik daha olumlu. Ancak Bakan düzeyinde, Cumhurbaşkanı düzeyinde bir görüşme yok. Sayın Sami Şükri ile New York’ta karşılaştım, görüşüyoruz.
Taliban’la görüşme
Çavuşoğlu, geçici Taliban hükümeti ile bir temas olacak mı sorusu üzerine ise “Bizim büyükelçimiz hepsiyle görüşüyor. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. İnsani yardım, gıda, ilaç, kış gelmeden önce gerekli ihtiyaçlar var. Onları konuşuyoruz” dedi ve şunları ekledi:
Kabil Havalimanı’nın işletilmesi ile ilgili belirsizlikler var. Görüşmeler devam ediyor. Güvenlik endişeleri halen giderilmiş değil. Tam bir netlik yok ama şu anda geçici olarak belli saatlar içinde charter uçuşları açık. Ama düzenli uçuşlar için halen şartlar oluşmadı.
Yardımların çoğunluğunun Pakistan’dan alınıp karayolu ile ulaştırılacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunun zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olduğunu söyledi.