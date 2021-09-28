https://tr.sputniknews.com/20210928/cavusoglundan-kritik-soci-zirvesi-oncesi-aciklama-1049305068.html

Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama

Çavuşoğlu’ndan kritik Soçi zirvesi öncesi açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T12:00+0300

2021-09-28T12:00+0300

2021-09-28T12:00+0300

politika

rusya

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recep tayyip erdoğan

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

soçi

soçi zirvesi

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Soçi’de kritik zirve öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Görüşme, Suriye ağırlıklı olur. Diğer konular ve Libya konusu da olur. İki tarafta gündem maddeleri ağırlıklı olarak belli. Ticaret gibi ikili ilişkilere dair konular da olacak. Şu anda ikili ticarette çok ciddi bir sorun yok. Artıyor, daha önce bir düşüş vardı. Genel anlamda Suriye konuşulacak sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. Diğer tarafta daha YPG/PKK Rusya’nın taahhüt ettiği bölgelerden daha çekilmedi. Tüm Suriye konuşulacak; insani yardım kısmı var. İdlib ağırlıklı Suriye” dedi.İkinci S-400 tedariki ile ilgili bir soru üzerine ise “Savunma Sanayii Başkanlığımız müzakereleri yürütüyor” yanıtını veren Çavuşoğlu, Mısır ile olan ilişkilere dair de şunları kaydetti:Taliban’la görüşmeÇavuşoğlu, geçici Taliban hükümeti ile bir temas olacak mı sorusu üzerine ise “Bizim büyükelçimiz hepsiyle görüşüyor. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. İnsani yardım, gıda, ilaç, kış gelmeden önce gerekli ihtiyaçlar var. Onları konuşuyoruz” dedi ve şunları ekledi:Yardımların çoğunluğunun Pakistan’dan alınıp karayolu ile ulaştırılacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunun zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210927/soci-zirvesinden-hangi-sonuclarin-cikmasi-bekleniyor-1049283116.html

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, soçi, soçi zirvesi