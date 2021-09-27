https://tr.sputniknews.com/20210927/soci-zirvesinden-hangi-sonuclarin-cikmasi-bekleniyor-1049283116.html

Soçi zirvesinden hangi sonuçların çıkması bekleniyor?

Soçi zirvesinden hangi sonuçların çıkması bekleniyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme yapmak için Soçi’ye gidecek. İki liderin zirvesinde... 27.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-27T14:54+0300

2021-09-27T14:54+0300

2021-09-27T14:54+0300

görüş

abd

rusya

moskova

ankara

suriye

vladimir putin

kıbrıs

recep tayyip erdoğan

doğu akdeniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için gittiği New York ziyaretinin dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. “Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem” diyen Erdoğan, “Bize sürekli S-400’ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem” açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Eylül’deki zirve öncesi Rusya’ya olumlu mesajlar da gönderdi. “Heyetler arası görüşme yok, Sayın Putin’le sadece ikili görüşme yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi:Putin’le yapacakları görüşmede Azerbaycan’daki durumun da ele alınacağını vurgulayan Erdoğan, “Böylece Türkiye-Rusya ilişkilerinde inşallah çok daha güçlü, çok daha farklı bir döneme girmiş olacağız” diye ekledi.‘Türkiye ve Rusya önümüzde dönemde çok daha cesur adımlar atabilir’Soçi’deki bu zirveden özellikle İdlib düğümünün çözümü konusunda beklentiler var. Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek ve Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrinin ve Soçi zirvesine dair öngörülerini Sputnik’e anlattı.Dr. Perinçek, “Biden iktidara gelir gelmez hem Türkiye hem Rusya’ya yönelik ABD’nin saldırgan yüzünü hemen göstermişti” hatırlatmasını yaparak şunları kaydetti:‘Biden döneminde ilişkilerde bir iyileşme mümkün görünmüyor’Ceyhun Bozkurt da Türk-Amerikan ilişkilerine dair “Temel sorunlarda çelişildiği için bir düzelme mümkün görünmüyor” dedi ve şunları ekledi:‘Türkiye ve Rusya çok önemli rol oynuyorlar’Soçi’den beklentilerini de değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, “Türkiye ve Rusya’nın kaderleri Amerikan saldırısı karşısında ortak” diyerek şöyle devam etti:‘Astana sürecinin en önemli ilkesi Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır’Dr. Perinçek’in zirveye dair altını çizdiği önemli başlıklar şöyle oldu:‘Kıbrıs ve Kırım’da ortak zemin, Batı kuşatmasını yaracak niteliğe sahip’Ceyhun Bozkurt da Dr. Perinçek ile benzer başlıkların altını çiziyor:Bozkurt, ayrıca, “Yeni dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uzun vadeye yayılarak stratejik işbirliğine dönüştürülmesi iki ülkenin de çıkarına. Burada maksimalist taleplerde bulunan taraf yeni dönemde zayıf kalacaktır. İlişkilerin güçlendirilmesinin temelinde iki tarafın da hassasiyetleri ile ilgili asgari müşterekte uzlaşmasıdır. Bu uzlaşı olursa, Türkiye ile Rusya, Avrasya coğrafyasında küresel politikaları belirleyici güçlerden biri haline gelir” değerlendirmesini de paylaştı.‘Karabağ’daki işbirliği derinleştirilmelidir’Dr. Perinçek’in iki ülkenin işbirliğine dair diğer vurguları ise şunlar oldu:Suriye’deki çözümü Astana getirdiSuriye halkının maruz bırakıldığı savaşın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Bu süreçte ülkenin büyük bir kısmı terör örgütlerinin eline geçti. 2015’te Rusya’nın Suriye ile birlikte sahaya çıkmasıyla başta IŞİD olmak üzere birçok terör örgütünden işgal edilen bölgeler geri alındı. Günümüzde İdlib’deki silahlı terör grupları ve Fırat’ın doğusunda ABD himayesinde bulunan PYD/YPG, Suriye’nin önündeki güncel sorunlar olarak varlığını koruyor.Bir yandan da Suriye’de siyasi çözüme yönelik görüşmeler sürüyor. Suriye’de siyasi çözüm arayışları uluslararası düzeyde ilk olarak Birleşmiş Milletler’in (BM) girişimleri ve Cenevre zirvesi ile gündeme gelmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan koordinatörlüğünde 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre’de gerçekleşen bu zirveye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’yla beraber Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Türkiye, Katar, Kuveyt, Arap Birliği temsilcileri ve Irak katıldı. Ancak Suriye hükümeti ve muhalefetten bir katılım olmadı. Cenevre’nin ikinci ve üçüncü görüşmeleri de 2014 ve 2016 yıllarında düzenlense de ateşkesin sağlanmasında bir yol kat edilemedi.Suriye’de ilk ateşkes ise Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğünde geldi. 20 Aralık 2016’da Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de ateşkes yapılması için mutabakata vardılar. Astana görüşmelerinin ilki ise 23 Ocak 2017'de yapıldı. Bu toplantıda, Suriye sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceği ifade edilirken çatışmaların kısa sürede sonlandırılması ve ateşkesin devamlılığının sağlanması temel amaç oldu. İkinci görüşmede ise Rusya, İran ve Türkiye’den oluşan bir görev gücünün kurulmasında uzlaşıldı. 2017'nin mayıs ayındaki görüşmelerde ilk somut adım atılarak Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu.Cenevre görüşmeleri de bir yandan devam etse de verilen kararların uygulanması konusunda güçsüz kaldı.22 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önceki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bir araya geldiği Soçi Zirvesi ise bu üç ülkenin Suriye’deki krizi çözmeye yönelik bir kararlılık göstergesi oldu. Daha sonra gerçekleştirilen 2. Soçi Zirvesi, devam eden Astana görüşmeleri ve Erdoğan-Putin’in ikili görüşmeleri ise sahada bugünkü durumun oluşmasını sağladı.Suriye’de önemli tarihlerSuriye’deki 15 Mart 2011’de başlayan iç savaşın ve siyasi çözüme yönelik görüşmelerin kronolojisi ise şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20210927/kremlin-putin-cogu-toplantisini-video-konferansla-gerceklestirse-de-erdoganla-yuz-yuze-gorusecek-1049281469.html

https://tr.sputniknews.com/20210926/erdogandan-ankara-ikinci-parti-s-400leri-almayi-hl-dusunuyor-mesaji-1049261389.html

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