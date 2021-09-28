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Eğitim-İş okulların ilk 3 haftasındaki sorunları belirledi
© İHAOkul, koronavirüs, maske
© İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılması ile birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Eğitim-İş Sendikası ise söz konusu dönemde yaşanan sorunlara olası çözümlerini sıraladı. Sendikanın başkanı Kadem Özbay "Sağlıklı eğitim istiyoruz" eylemi başlattıklarını aktardı.
Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitime başlamasının ardından 0-17 yaşa aralığındaki vakaların bir kat arttığını açıkladı. Vaka artışları okullardaki önlemleri gündeme getirdi. Okullara “sağlıklı eğitim istiyoruz” eylemi başlatan Eğitim-İş sendikası, 3 haftada okullardaki eksiklikleri ve çözüm önerilerini sıraladı.
‘Bir yıl daha kaybetmek üzereyiz’
Sputnik’e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Türkiye genelinde bin 600 üzerinde sınıf karantinaya alındığını ifade etti. Özbay “Daha şimdiden iki okul karantina nedeniyle kapanmıştır. Öğrenci pansiyonlarından da karantina haberleri gelmektedir. Açılmaya başlanan üniversitelerde de pandemiye ilişkin hiçbir önlem alınmadığı görülmektedir. Gelinen noktada okulları ‘Maske-mesafe-hijyen’ tabelalarıyla donatıp, okullarda maske dağıtmaktan, mesafeleri kalabalığa engel olacak şekilde ayarlamaktan, hijyen malzemeleri temin etmekten aciz bir yönetim, milli eğitimimizden bir yılı daha çalmak üzeredir” değerlendirmesini yaptı.
‘Eğitim yüz yüze devam etmelidir’
Eğitimin yüz yüze devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özbay sendika olarak yaptıkları tespitler doğrultusunda alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı:
Ders süreleri 30 dakika olarak belirlenmelidir. Pedagojik olarak gereksiz uzun olan ders süreleri, pandemide aynı kapalı ortamda daha fazla kalınması açısından da tehlikelidir.
Sınıflar seyreltilmeli, derslik başına düşen öğrenci sayısı pandemiye uygun hale getirilmelidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dersliklerde 4 metrekareye 1 öğrenci düşmesi gerektiği yönündedir.
Peş peşe açılan ancak rağbet olmadığı için kontenjanları büyük ölçüde boş kalan Anadolu imam hatip liselerinde derslik başına düşen öğrenci ortalaması 15 iken genel liselerde 32'dir. Bu adaletsiz dağılım bir an önce düzeltilmelidir.
‘Öğretmen atamaları yapılmalı’
Sınıf mevcutlarını düşürmek için derslik inşaları son sürat başlamalı, o derslikler tamamlanana kadar belediyelerin atıl durumdaki uygun binalarını geçici süreyle kullanabilmek için görüşmeler yapılıp ihtimaller değerlendirilmelidir.
Sınıf mevcutları azaltıldığında sistemin ihtiyaç duyacağı öğretmen sayısı da artacaktır. Zaten ihtiyaçtan çok azı kadar atama yapan Bakanlık, "eğitimden tasarruf olmaz" diyerek gerekli sayıda öğretmen ataması yapmalıdır.
50 kişilik her işyerinde bir sağlık personeli olmak zorundayken, yüzlerce insanın gün boyu durduğu okulların bu açıdan kendi haline bırakılması kabul edilemez. Her okula bir okul doktoru atanmalıdır.
Okullara kadrolu, yardımcı ve idari personel atanmalı, okulların temizliği emin ellerde olmalıdır.
Okul öncesi ve ilkokullarda ders başı ve teneffüs saatlerinde sınıflara göre 10-15 dakikalık değişiklikler yapılarak giriş çıkışlarda ve teneffüslerde kalabalık oluşmasının önüne geçilmelidir.
‘Hijyen malzemeleri bakanlıklar tarafından temin edilmeli’
Her sınıfın salgına uygun bir havalandırma sistemi olmalıdır. Ders aralarında sınıflar düzenli olarak havalandırılmalıdır.
Her öğrenciye yetecek kadar maske dağıtılmalı, bu dağıtım aksamamalıdır.
Eğitim enflasyonu nedeniyle beli bükülmüş velilere bir de temizlik malzemesi yüklenmemelidir. Dezenfektanlar başta olmak üzere tüm hijyen malzemeleri bakanlıklar tarafından okullara temin edilmelidir.
-Karantinaya alınan sınıflara bakıldığında; birçoğunda velilerin, çocukları koronavirüs semptomu göstermesine rağmen okula gönderdikleri anlaşılmaktadır. Bu konuda velilerin düzenli ve detaylı şekilde bilgilendirilmesi şarttır.
'Eyleme başlıyoruz'
Okullarla ilgili önerilerinin hayata geçirilene kadar eylem yapacaklarını ifade eden Özbay “Sorunlar karşısında 3 maymunu oynayan siyasi iktidarı uyarmak hem de kamuoyunun ilgisini bu sorunlara yöneltmek için işyerlerimize "Sağlıklı eğitim istiyoruz" yazan kokartlarla gideceğiz, ülke genelindeki tüm sendika binalarımıza "sağlıklı eğitim istiyoruz" yazan pankartlar asacağız" dedi.