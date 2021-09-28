https://tr.sputniknews.com/20210928/egitim-is-okullarin-ilk-3-haftasindaki-sorunlari-belirledi-1049312321.html

Eğitim-İş okulların ilk 3 haftasındaki sorunları belirledi

Eğitim-İş okulların ilk 3 haftasındaki sorunları belirledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılması ile birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti. Eğitim-İş Sendikası ise söz konusu dönemde yaşanan... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T13:15+0300

2021-09-28T13:15+0300

2021-09-28T13:15+0300

türkiye

eğitim

milli eğitim bakanlığı

fahrettin koca

uzaktan eğitim

yüz yüze eğitim

eğitim iş sendikası

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Okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ile vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitime başlamasının ardından 0-17 yaşa aralığındaki vakaların bir kat arttığını açıkladı. Vaka artışları okullardaki önlemleri gündeme getirdi. Okullara “sağlıklı eğitim istiyoruz” eylemi başlatan Eğitim-İş sendikası, 3 haftada okullardaki eksiklikleri ve çözüm önerilerini sıraladı.‘Bir yıl daha kaybetmek üzereyiz’Sputnik’e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Türkiye genelinde bin 600 üzerinde sınıf karantinaya alındığını ifade etti. Özbay “Daha şimdiden iki okul karantina nedeniyle kapanmıştır. Öğrenci pansiyonlarından da karantina haberleri gelmektedir. Açılmaya başlanan üniversitelerde de pandemiye ilişkin hiçbir önlem alınmadığı görülmektedir. Gelinen noktada okulları ‘Maske-mesafe-hijyen’ tabelalarıyla donatıp, okullarda maske dağıtmaktan, mesafeleri kalabalığa engel olacak şekilde ayarlamaktan, hijyen malzemeleri temin etmekten aciz bir yönetim, milli eğitimimizden bir yılı daha çalmak üzeredir” değerlendirmesini yaptı.‘Eğitim yüz yüze devam etmelidir’Eğitimin yüz yüze devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Özbay sendika olarak yaptıkları tespitler doğrultusunda alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı:‘Öğretmen atamaları yapılmalı’‘Hijyen malzemeleri bakanlıklar tarafından temin edilmeli’'Eyleme başlıyoruz'Okullarla ilgili önerilerinin hayata geçirilene kadar eylem yapacaklarını ifade eden Özbay “Sorunlar karşısında 3 maymunu oynayan siyasi iktidarı uyarmak hem de kamuoyunun ilgisini bu sorunlara yöneltmek için işyerlerimize "Sağlıklı eğitim istiyoruz" yazan kokartlarla gideceğiz, ülke genelindeki tüm sendika binalarımıza "sağlıklı eğitim istiyoruz" yazan pankartlar asacağız" dedi.

türkiye

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2021

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eğitim, milli eğitim bakanlığı, fahrettin koca, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, eğitim iş sendikası