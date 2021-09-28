https://tr.sputniknews.com/20210928/koronavirusle-mucadelede-yeni-adim-hes-yerine-asi-karti-zorunlulugu-gelebilir-1049304910.html

Koronavirüsle mücadelede yeni adım: 'HES yerine aşı kartı zorunluluğu gelebilir'

Koronavirüsle mücadelede yeni adım: 'HES yerine aşı kartı zorunluluğu gelebilir'

Kovid-19 ile mücadelede aşıya teşvik için iki önemli adım planlanıyor. Öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte HES kodu yerine aşı kartı istenmesi... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T09:46+0300

2021-09-28T09:46+0300

2021-09-28T09:46+0300

koronavirüs

türkiye

aşı

koronavirüs

hes kodu

sinovac

turkovac

aşı kartı

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Pandemide kış planı devreye girdi. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; yabancı aşı konusunda endişeleri olanlar için ‘yerli aşı kampanyası’ başlatılacak. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac’ın Sinovac’tan daha etkin olduğu saptandı.Edinilen bilgiye göre hükümet, pandemiyle ilgili çalışmalarını birkaç başlıkta yürütürken; üniversitelerin açılmasıyla vaka sayısında yaşanabilecek olası artış izlemeye alındı. Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlandı, aşı ile ilgili endişesi olanlar için ‘yerli aşı kampanyası’ masada.Turkovac hatırlatma dozu olabilirYerli aşı Turkovac’ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kullanılması planlar arasında bulunuyor. Yapılan çalışmada, günde en fazla 300 bin üretilebileceği, üretim bantları için üç şirketle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer, “Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır” yorumu yapıyorlar.Önce acil onayVerilen bilgiye göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların izlediği yolu izleyecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor.Sinovac'tan etkiliDSÖ’nün yüzde 50 etkinliği yeterli bulduğu belirtilirken, yapılan çalışmalarda Turkovac’ın Sinovac’tan daha etkin olduğu saptandı. Aşının, İngiliz varyantı virüs için başarılı koruma sonucu verdiği, Delta varyantı için de denemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Dozun etkinliği, iki aşı arasındaki etkinlik farkı gibi değerlendirmeler yapıldı. Çalışmalara 18-55 yaş grubunda olanlar katıldı.Aşı kartı zorunluluğuYapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM’ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15’de görüleceğini belirtiyorlar.

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türkiye, aşı, koronavirüs, hes kodu, sinovac, turkovac, aşı kartı